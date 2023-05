TuS Holzkirchen II will die Aufholjagd fortsetzen

TuS-Coach Florian Ächter © THOMAS PLETTENBERG

Der TuS Holzkirchen II darf nach zwei überzeugenden Siegen wieder vom Klassenerhalt träumen. Am Samstag ist der TSV Altenstadt zu Gast.

Holzkirchen – Der TuS Holzkirchen II hat zumindest eins geschafft: Vor zwei Wochen standen die Grün-Weißen mit dem Rücken zur Wand, der Abstieg in die Kreisklasse war kaum noch abzuwenden. Nun aber - dank zweier überzeugender 4:0-Siege - träumen die TuS-Kicker plötzlich wieder vom Wunder Klassenerhalt.

„Prinzipiell ist unsere Situation einfach“, gibt TuS-Coach Florian Ächter vor dem Heimspiel am Samstag gegen Altenstadt (15 Uhr) an. „Wir müssen zwei Mal gewinnen.“ Zwei Partien stehen eben noch auf dem Programm. Sechs Punkte, welche die TuS-Kicker unbedingt holen sollten. Dann ist alles drin. Wirklich alles. Die Bandbreite reicht von Abstieg über Relegation bis hin zum direkten Klassenerhalt. Dazu muss aber natürlich auch die Konkurrenz mitspielen.

Altenstadt unterlag im Nachholspiel unter der Woche mit 0:3 in Weßling, somit könnten die Grün-Weißen mit einem Dreier in jedem Fall das Tabellenende verlassen. Da Mitkonkurrent Rot-Weiß Bad Tölz ebenfalls im Nachholspiel unterlag (0:5 in Pöcking), winkt nach diesem Wochenende sogar Platz vier und somit der erste Relegationsplatz.

„Am Ende des Tages ist ohnehin Wahnsinn, dass wir da noch mit dabei sind“, meint Ächter. Obendrein macht die personelle Situation Hoffnung. So dürfte Leo Eichner nach seiner Verletzung zumindest in den Kader zurückkehren. Gleiches gilt für Kreativspieler Bastian Kirmayr. Sie wollen auch dabei mithelfen, dass sich der TuS für die knappe 2:3-Niederlage im Hinspiel revanchiert.

„Da ist viel gegen uns gelaufen“, erinnert sich Ächter. Der Trainer des TuS Holzkirchen II hofft jetzt umso mehr auf drei Punkte – nicht zuletzt, weil anschließend mit der Mannschaft der Besuch auf dem Holzkirchner Frühlingsfest auf dem Programm steht. Und mit dem nächsten Dreier im Rücken dürfte dort das eine oder andere Kaltgetränk gewiss besser schmecken.