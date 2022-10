Derby mit klar verteilten Rollen: TuS Holzkirchen II trifft auf SV Miesbach

Gibt die Richtung vor: SV-Miesbach-Trainer Hans-Werner Grünwald. © CS

Holzkirchen – Wenn sich diese beiden Teams an diesem Samstag treffen, sind die Rollen eigentlich klar verteilt. Auf der einen Seite der TuS Holzkirchen II, Sechster der Kreisliga Gruppe 1, auf der anderen Seite der SV Miesbach, seines Zeichens Tabellenführer.

„Miesbach ist der absolute Favorit“, bestätigt Holzkirchens Coach Florian Ächter. „Aber wenn wir so auftreten wie im Hinspiel, ist definitiv was drin.“ Der Bogen zum ersten Vergleich ist gespannt. Ende August hielten die Grün-Weißen lange gut mit, waren ebenbürtig und unterlagen nach 90 Minuten nur denkbar knapp mit 0:1. Allerdings konnten die Kreisstädter seitdem auch einen furiosen Lauf hinlegen. Nur ein Ausschnitt: vier Siege in Folge zuletzt, darunter auch ein Dreier gegen die SG Hausham (2:0) und ein wichtiger Auswärtssieg beim Absteiger aus Otterfing (2:1).

„Gerade die letzte Woche ist natürlich sehr gut gelaufen für uns “, gibt Miesbachs Coach Hans-Werner Grünwald an. „Wir haben einen Pflichtsieg gegen Sauerlach gefeiert, und Otterfing hat gleichzeitig verloren.“ Damit beträgt der Vorsprung auf Rang vier satte acht Punkte – bei nur noch vier ausstehenden Partien. „Es ist natürlich eine große Chance, um unsere Ziele zu erreichen.“

Doch zunächst steht das Landkreis-Derby in Holzkirchen an. „Wir haben uns gegen den TuS immer sehr schwer getan“, meint Grünwald und fügt an: „Das ist eine starke Mannschaft. Die sind alle richtig gut ausgebildet und wollen Fußball spielen.“ Man wolle aber durch einen eigenen Erfolg natürlich weiter vorne bleiben. Dabei wird Tobias Magritsch wieder zwischen die Pfosten zurückkehren. Ansonsten dürfte es keine Änderung in der Startelf geben.

Auf der Gegenseite klären sich wie gewohnt die Personalien erst unmittelbar vor dem Anpfiff. „Vielleicht werden uns ein bis zwei Spieler aus der ersten Mannschaft unterstützen“, hofft TuS-Coach Ächter. „Aber wir haben diese Woche richtig gut trainiert, und ich bin guter Dinge, dass wir gegen Miesbach was mitnehmen können.“ Die Landesliga-Reserve möchte vor allem eins: einen deutlich konzentrierteren Auftritt abliefern als am vergangenen Wochenende gegen Rot-Weiß Bad Tölz.

