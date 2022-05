Derby-Revanche gelungen: SV Miesbach schlägt TuS Holzkirchen II

Teilen

Hitzige Zweikämpfe lieferten sich der TuS Holzkirchen II (in Grün) und der SV Miesbach (in Rot). Das Ergebnis des Kreisliga-Derbys fiel jedoch deutlich aus. © Christian Scholle

Der SV Miesbach hat sich im Derby gegen den TuS Holzkirchen II mit 3:0 durchgesetzt. Zu sehen bekamen die Zuschauer aber eher einen lockeren Sommerkick.

Miesbach/Holzkirchen – Sommerliche Temperaturen, beste Platzverhältnisse – es war angerichtet für das Kreisliga-Derby zwischen dem SV Miesbach und dem TuS Holzkirchen II. Zu sehen bekamen die etwa 100 Zuschauer aber eher einen lockeren Sommerkick. Beiden Teams merkte man an, dass es um nichts mehr ging. So waren Torchancen im ersten Durchgang hüben wie drüben Mangelware.

Der einzige Treffer der ersten Halbzeit war ein Zufallsprodukt. Florian Stoib setzte sich auf dem Flügel durch und seine verunglückte Flanke senkte sich ins lange Eck. Zur Pause führten die Miesbacher verdient, da Holzkirchen im Angriff schlichtweg zu harmlos war und der SV mehr Spielanteile hatte.

Nach dem Seitenwechsel wagten sich auch die Gäste in die Offensive. Nach einer Ecke schrammten die Holzkirchner nur knapp am Ausgleich vorbei. Im Tor der Miesbacher stand da schon Niels Jansen. Stammkeeper Tobias Magritsch war zur Pause mit einer Zerrung in der Kabine geblieben. Im Anschluss egalisierten sich die beiden Teams weitgehend im Mittelfeld, ehe den Gästen in der Schlussphase etwas die Puste ausging. So konnte sich Felix Scherer, der wohl nach Deisenhofen wechselt, noch einen gebührenden Abschied bereiten. Bei einem Alleingang fünf Minuten vor Schluss scheiterte er noch an Holzkirchens Keeper Raphael Blaschke, der wenig später auch im Eins-gegen-Eins gegen Tobias Veit den zweiten Gegentreffer verhinderte. Dann aber machte Scherer mit dem 2:0 alles klar, als Blaschke eine hohe Flanke durchrutschte und Scherer abstaubte.

Den Schlusspunkt setzte dann Daniel Magritsch, dem eine Ecke genau vor die Füße fiel, die er zum 3:0-Endstand verwertete. Am Ende war es ein verdienter Sieg der Miesbacher, die das Spiel weitgehend unter Kontrolle hatten. „Es war ein ausgeglichenes Spiel und das Ergebnis ist um ein oder zwei Tore zu hoch ausgefallen“, sagte Holzkirchens Benedikt Zeisel, der Alexander Maier als Coach an der Seitenlinie vertrat. „Bis zur 85. Minute haben wir gut mitgehalten, dann sind wir leider auseinandergebrochen. Vielleicht lag es am Wetter.“ Einen „unter dem Strich verdienten Sieg“ sah SV-Trainer Hans-Werner Grünwald: „Wir haben es in der ersten Halbzeit nicht geschafft Ruhe ins Spiel zu bringen. Wir haben gut gespielt, aber nur ein Glückstor geschossen. In der zweiten Halbzeit haben wir den Faden verloren, haben aber in der Schlussphase die Räume genutzt.“ Man hätte den Sieg sicher auch leichter haben können, dafür aber zu viele Fehlpässe gespielt, sagt Grünwald. „Für Felix Scherer war es ein schöner Abschied.“

SV Miesbach – TuS Holzkirchen II 3:0 (1:0)

SV Miesbach: T. Magritsch (46. Jansen) – D. Magritsch, To. Veit (89. Rothdauscher), Ma. Veit, Mündl (89. Korn) – Stoib, Matschiner, Pindado, Scherer – Schwarzenbach, Voit.

TuS Holzkirchen II: Blaschke – Hummelsberger, Sule, Glatz, F. Mayer – Ferkau, Feldbrach, Mahmoud (38. Mohr/ 57. Schwefel), Eichner (39. M. Mayer) – Boubacar, Ferraro.

Tore: 1:0 Stoib (28.), 2:0 Scherer (87.), 3:0 D. Magritsch (88.).

Gelbe Karten: Matschiner – Sule, Ferraro, Glatz, Feldbrach.

Schiedsrichter: Constantin Tabler.

Zuschauer: 114.