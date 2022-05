Derby zum Saisonausklang: SV Miesbach empfängt TuS Holzkirchen II

Kämpferisch überzeugte der TuS Holzkirchen im Hinspiel gegen den SV Miesbach und führte zwischenzeitlich mit 3:0. Den Miesbachern gelang in der Folge nur noch der Anschlusstreffer. © Thomas Plettenberg

Beim letzten Landkreis-Derby der Kreisliga-Saison empfängt der SV Miesbach den TuS Holzkirchen II.

Miesbach/Holzkirchen – Einen gelungenen Saisonabschluss wünschen sich der SV Miesbach und der TuS Holzkirchen II für die letzten beiden Spiele der Kreisliga-Saison. Beide Teams tummeln sich im Mittelfeld des Klassements und haben weder mit dem Aufstieg noch mit dem Abstieg etwas zu tun. Am Samstag um 14 Uhr können beim Derby in der Kreisstadt beide Seiten befreit aufspielen.

„Wenn wir auf den Platz gehen, dann wollen wir immer gewinnen. Das wird sicher keine Kaffeefahrt. Bei einigen Spielern gibt es zudem den Derby-Effekt, man kennt sich natürlich privat und der Verlierer muss sich dann sicher den einen oder anderen Spruch anhören“, erklärt TuS-Trainer Alexander Maier, der am Samstag im Kurzurlaub weilt und von U19-Coach Florian Ächter vertreten wird. „Wir freuen und bedanken uns, dass Holzkirchen der Spielverlegung zugestimmt hat, da wir nach den Heimspielen unsere Saisonabschlussfeier haben, bei der einige Spieler verabschiedet werden. Mit einem Heimsieg feiert es sich natürlich noch besser, deshalb wollen wir das Derby unbedingt gewinnen“, sagt Miesbachs Trainer Hans-Werner Grünwald. So werden beispielsweise Felix Scherer und Tachsin Chraloglu den Verein verlassen. Zudem soll den ehemaligen Trainern Sepp Sontheim und Stefan Feicht nachträglich noch ein gebührender Abschied bereitet werden.

Kaderbesetzung unklar

Die Hausherren müssen weiterhin auf Christian Altenburg und Niki Städter verzichten. Zudem sind Marinus Veit und Sebastian Feicht angeschlagen. Sollte Veit ausfallen, müsste der SV in der Innenverteidigung ein weiteres Mal umstellen. „Unser letztes kleines Ziel für diese Saison ist der fünfte Platz und damit die beste Landkreis-Mannschaft in der Kreisliga zu sein. Wir haben es selbst in der Hand und wollen deshalb die drei Punkte einfahren“, erklärt Grünwald.

Bei den Gästen fehlt der verletzte Leonhard Eichner, dafür stehen wohl Riccardo Ferraro und Lukas Krepek wieder im Aufgebot. Zudem wird Interimscoach Ächter sicherlich dem einen oder anderen Nachwuchs-Cracks aus seiner A-Jugend Spielminuten in der Kreisliga geben. „Der Kader sieht bei uns wieder deutlich anders aus, aber das ist ja fast normal. Wir wollen die letzten beiden Spiele gewinnen, um in der Tabelle noch den einen oder anderen Platz in Richtung Rang sechs gutzumachen. Das hat vor drei oder vier Wochen noch ganz anders ausgeschaut“, sagt Maier.

Fans dürfen sich auf offensives Derby freuen

Auch die 1:3-Niederlage im Hinspiel ist für die Miesbacher ein zusätzlicher Ansporn, noch einmal vollen Einsatz zu zeigen. „Das war eines unserer schlechtesten Spiele. Dieses Mal wollen wir den Spieß umdrehen. Holzkirchen hat eine spielerisch starke Mannschaft, aber wir werden uns nicht nach ihnen richten, sondern unser Spiel aufziehen“, erläutert Grünwald. „Damals waren wir die deutlich bessere Mannschaft und haben verdient gewonnen und wir werden auch in Miesbach wieder eine Chance haben. Aufgrund der Tabellensituation und des Heimrechts sehe ich den SV aber als leichten Favoriten“, sagt Maier.

Die Zuschauer dürfen sich auf ein offensives Derby freuen, bei dem sich keines der beiden Teams verschanzen wird. Zahlreiche Tore wären keine große Überraschung. ts