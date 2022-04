Freundlich wird’s erst im Vereinsheim

Flößt dem Gegner Respekt ein: Auf Kreuths Moritz Mack (rot) wollen die Miesbacher beim Derby besonderes Augenmerk werfen. © Thomas Plettenberg

Beim Derby zwischen Kreuth und Miesbach geht es auf dem Platz ums Prestige - und danach im Vereinsheim darum, wer wem eine Halbe spendiert.

Kreuth/ Miesbach – Der FC Real Kreuth und der SV Miesbach können sich in der Kreisliga 1 auf eine entspannte Rückrunde einstellen. Rein sportlich geht es aber für die Landkreis-Teams weder um den Auf- noch gegen den Abstieg. Nicht entspannt ist vor dem Landkreis-Derby (Samstag, 16.30 Uhr) allerdings auf beiden Seiten lediglich die personelle Situation, denn es gibt viele Ausfälle.

Die Kreuther liegen mit 28 Punkten auf Tabellenplatz fünf, Miesbach mit derselben Ausbeute einen Rang dahinter. Mit der freundlichen Nachbaraschaft soll bei Aufeinandertreffen am Enterbach aber Schluss sein. „Es geht ums Prestige“, betonen die beiden Trainer Reiner Leitl und Hans-Werner Grünwald unisono. Beide kennen sich seit vielen Jahren, standen bei den Münchner Löwen sogar schon gemeinsam als Spieler auf dem Feld. „Wir wollen die Plätze tauschen, dafür brauchen wir einen Sieg. Aber wenn mir der Reiner nach dem Spiel im Vereinsheim eine Halbe ausgibt, dann kann ich auch mit einem Unentschieden leben“, erklärt Miesbachs Coach Grünwald. Sein Gegenüber gibt zu Protokoll: „Ein Derby ist immer etwas Besonderes. Miesbach ist ein sehr schwerer Gegner. Es wird eine enge Kiste, für uns wäre es gut, wenn wir punkten.“

Die Spielnachbetrachtung im Kreuther Sportheim ist also schon geplant, aber zuvor gilt es noch 90 Minuten auf dem Rasen zu bewältigen. Geheimnisse gibt es zwischen den beiden Landkreis-Teams ohnehin nicht. Mit Andreas Schwinghammer, Michael Egger, Andreas Götschl und Moritz Mack haben gleich vier Spieler der Hausherren bereits für den FC Miesbach die Schuhe geschnürt. Grünwald: „Wir werden uns nicht verstecken. Das Selbstvertrauen ist bei uns nach den beiden Siegen gegen Ohlstadt und Sauerlach wieder da.“

Die personelle Lage ist auf beiden Seiten angespannt. Bei den Hausherren hat sich, neben den Langzeitverletzten, nun auch noch Kilian Kölbl einen Muskelbündelriss zugezogen, für ihn ist die Saison gelaufen. Auch Tobias Frank (Rippenprellung) und Dan Pedru Samoila (Nasenbeinbruch) werden wohl nicht mit dabei sein können. „Wir müssen momentan jede Woche umstellen. An unserer Taktik werden wir aber nichts ändern. Wichtig ist es erst einmal, hinten gut zu stehen“, sagt Leitl. „Miesbach hat eine gute Raumaufteilung und will auch Fußballspielen, da ist die Defensive die Grundlage.“ Der Kreuther Coach will aufgrund der Ausfälle nicht jammern, sondern hofft auf ein flottes Spiel mit vielen Zuschauern.

Auch die Miesbacher müssen improvisieren. Hinter dem Einsatz von Christian Altenburg und Markus Weinbacher steht jeweils noch´ein Fragezeichen. Altenburg wäre nach Daniel Magritsch und Niki Städter bereits der dritte Innenverteidiger, der nicht zur Verfügung steht. Immerhin steht Jonas Matschiner wieder für einen Einsatz bereit. Über den Gegner sagt Grünwald: „Bei Kreuth ist die Offensive das Prunkstück. Franz Huber und Moritz Mack müssen wir erst einmal in den Griff bekommen.“

Auch wenn der Drucksituation hüben wie drüben nicht mehr gegeben ist, will keines der beiden Teams als Verlierer vom Platz gehen. Nach dem 1:1-Unentschieden im Hinspiel geht es ja quasi noch um den inoffiziellen Titel des besten Landkreis-Teams der Kreisliga.