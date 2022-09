Deutliche Niederlage für Rottach - Zwei Derbys

Der FC Rottach-Egern kam in Aying unter die Räder. Das Bild ist aus dem Spiel gegen den TSV Weyarn. (Archivbild). © Archiv/mk

Der FC Rottach-Egern verliert klar bei der SG Aying/Helfendorf, am Wochenende warten zwei Derbys in der Kreisklasse 3.

Landkreis – Mit einer deutlichen Niederlage beim Tabelelnführer hat der FC Rottach-Egern den Spieltag in der Kreisklasse 3 eröffnet. Am Wochenende warten zwei Derbys.

SG Aying/Helfendorf – FC Rottach-Egern 6:1 (3:0)

Tore: 1:0 Wohlschläger (5.), 2:0 Springer (20.), 3:0 Demmel (41.), 4:0 Wohlschläger (48.), 5:0 Höcker (53.), 5:1 Pietzko (61.), 6:1 Demmel (75.).

„Es war letztlich eine klare Sache. Wir hatten eigentlich einen großen Kader, aber Helfendorf war sehr effizient und wir haben vermeidbare Gegentreffer kassiert. Nach der Pause wollten wir noch mal angreifen, aber nach dem schnellen 4:0 war das Spiel durch“, berichtet FC-Trainer Bernhard Gruber. Nach einer Unstimmigkeit in der Rottacher Defensive gingen die Hausherren früh in Führung. Bis zur Halbzeit wurden die Gäste noch zweimal überlaufen. Nach dem vierten Treffer der Gastgeber ließen es beide Seiten ruhiger angehen. Den Ehrentreffer für die Kicker vom Birkenmoos erzielte Toni Pietzko zum zwischenzeitlichen 1:5. Gruber: „Es war ein verdienter Sieg für Helfendorf und für uns kein Beinbruch. Wir stehen immer noch gut da, müssen in den nächsten Spielen aber wieder punkten.“

SV Warngau – DJK Darching So. 14 Uhr

Auf ein packendes Derby dürfen sich die Zuschauer in Warngau freuen. „Wir freuen uns, wieder gegen Darching zu spielen. Unser Team kommt mit Schwung und Selbstvertrauen daher und wird es dem Favoriten aus Darching so schwer wie möglich machen“, erklärt SV-Trainer Daniel Mayer. Die Hausherren laufen nach dem Derbysieg in Weyarn mit breiter Brust auf und können auf einige Urlaubsrückkehrer bauen. „Wir sind fit und positiv“, sagt Mayer. Nach zuletzt zwei Unentschieden und einer Niederlage stellen sich die verletzungsgeplagten Darchinger auf ein spannendes Duell ein. „Es wird ein Derby, in dem man sich nichts schenkt. Warngau hat eine gute und spritzige Mannschaft, wir werden sie sicher nicht unterschätzen“, erklärt DJK-Trainer Patrick Lachemeier. Die DJK muss neben den Langzeitverletzten noch auf drei Urlauber verzichten. Dafür kehren Vitus Jaschke und Peter Hofstetter zurück in den Kader. „Ich freue mich auch Sonntag, denn gegen Warngau haben wir schon lange nicht mehr gespielt“, sagt Lachemeier.

TSV Irschenberg – TSV Weyarn So. 15 Uhr

Ohne die verletzten Marek Palivec, Bernd Kirchberger und Paul Maier muss Irschenberg ins Autobahn-Derby gegen Weyarn gehen. „Für uns geht es darum, die kleinen Erfolge aus dem letzten Spiel in eine gute Leistung umzumünzen“, fordert Irschenbergs Abteilungsleiter Lorenz Juffinger. Zuletzt unterlag das Tabellenschlusslicht in Deisenhofen erst nach einem späten Gegentor mit 0:1. Auch die Weyarner gingen gegen Warngau als Verlierer vom Platz und wollen mit einem Dreier den Kontakt zu den vorderen Teams wiederherstellen. „Es wird entscheidend sein, dass wir ab der ersten Minuten mit Vollgas ins Spiel gehen, denn in Irschenberg bekommen wir sicher nichts geschenkt. Wir wollen körperbetont und aggressiv auftreten und Irschenberg zu Fehlern zwingen. Unser Ziel sind drei Punkte“, erklärt TSV-Coach Helmut Schenk.

SV Bayrischzell – Deisenhofen III So. 15 Uhr

Einen Dreier gegen den FC Deisenhofen III hat der SV Bayrischzell ausgegeben. „Nach der Niederlage gegen den Spitzenreiter Helfendorf müssen wir gegen Deisenhofen gewinnen“, sagt SV-Trainer Wacco Schmid. Fehlen wird den Hausherren nach seinem Platzverweis Maximilian Lohmann. „Um als Sieger vom Platz zu gehen, muss meine Mannschaft das nötige Engagement und den absoluten Willen in die Waagschale werden“, erklärt Schmid. Mit einem Sieg könnten die Hausherren den Anschluss ans Mittelfeld des Klassements wieder herstellen. ts