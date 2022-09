Die Balance finden: TuS Holzkirchen bei Eintracht Karlsfeld gefordert

Von: Sebastian Schuch

Teilen

Auf das Zusammenspiel der TuS-Offensive um (v.l.) Christopher Korkor, Tobias Seidl und Chaka Menelik Ngu Ewodo wird es auch gegen Karlsfeld ankommen © Thomas Plettenberg

Nach der ersten Heimniederlage der Saison ist der TuS Holzkirchen auf der Suche nach der richtigen Balance. Ein erster Schritt soll bei Eintracht Karlsfeld gelingen.

Holzkirchen – Zwei Tabellenplätze trennten den TuS Holzkirchen und Eintracht Karlsfeld am Ende der vergangenen Saison: Die Holzkirchner lagen auf Rang sechs, die Karlsfelder waren Vierter. Dreht man die aktuelle Landesliga-Tabelle auf den Kopf, ergibt sich das gleiche Bild. Sprich: Holzkirchen ist Sechstletzter, Karlsfeld Viertletzter. Einer von beiden könnte sich im direkten Duell etwas freischwimmen.

„Die Tabelle ist sehr eng, das ist sehr spannend“, misst Holzkirchens Trainer Joe Albersinger dem Zwischenstand nach einem Saisondrittel noch nicht die größte Aussagekraft bei. Schließlich hat der TuS nur einen Punkt Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz, aber auch nur sechs Zähler Rückstand auf die Tabellenspitze. „Die Liga ist extrem eng. Wir haben auch schon zwei Mannschaften geschlagen, die weiter oben stehen“, verweist er auf die Siege gegen Traunstein und Eggenfelden.

Entsprechend erwartet der 56-Jährige auch heute in Karlsfeld eine „nicht so einfach zu bespielende Mannschaft“. Das, was er vom Gegner bisher gesehen hat, habe sich im Vergleich zur guten Vorsaison nicht viel verändert. Außerdem waren die Niederlagen zuletzt knapp, dreimal hieß es etwa 0:1.

Wadlbeißer: Alle Folgen des Lokalsport-Podcasts in der Übersicht.

Auswärts drückt der Holzkirchner Schuh

Mit einem knappen Erfolg könnten die Holzkirchner sicher gut leben. Schließlich drückt auswärts der Schuh noch gewaltig. „Wir müssen wieder mehr wert drauf legen, wie wir gegen den Ball spielen“, fordert Albersinger die Konzentration auf die Grundtugenden des Fußballs. Und schiebt hinterher: „Natürlich wollen wir uns auch fußballerisch weiterentwickeln.“

Es ist die Balance zwischen diesen Aspekten, die den Holzkirchnern in dieser Saison noch etwas abgeht. Wobei meist Kleinigkeiten den Ausschlag in die eine oder andere Richtung geben. Wie zuletzt gegen Forstinning (2:4), als die Holzkirchner auf das 3:3 drückten, aber einfach nicht das nötige Spielglück hatten. „Wir müssen an dem Punkt arbeiten, wie wir auch nach engen Spielen als Sieger vom Platz gehen“, erklärt Albersinger. Auch sonst sei gegen Forstinning nicht alles schlecht gewesen. „Beim Spiel mit dem Ball und beim Druck auf den Gegner ausüben sehe ich einen Fortschritt.“ Nur habe seine Mannschaft die eine oder andere schlechte Entscheidung getroffen, die in Summe letztlich zur ersten Heimniederlage der Saison führten.

Mit dem Ende dieser Serie könnte auch die zweite reißen: die Auwärtsmisere der Holzkirchner mit einem Punkt aus fünf Spielen. Albersinger ist überzeugt, dass mit der richtigen Einstellung ein Erfolg in Karlsfeld möglich ist. Wobei auch ein Unentschieden ein Erfolg sei, „weil du nicht verlierst“.

Zum Spiel

Freitag, 20 Uhr, Sportanlage Karlsfeld.

Es fehlen: Drum, Lechner, Mayer, Touray (?).

Schiedsrichter: Lukas Schregle.