Die eigenen Dinge richtig machen:TuS Holzkirchen konzentriert sich in Aiglsbach auf die eigenen Stärken

Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten: Der TuS Holzkirchen will beim TV Aiglsbach den ersten Sieg nach der Winterpause einfahren. Das Auftreten hat zuletzt gepasst. © Foto: Christian Riedel/fotografie-riedel.net

Für den TuS Holzkirchen geht es Schlag auf Schlag. Nach dem umkämpften 2:2-Remis am Sonntag in Schwaig wartet auf die Grün-Weißen bereits am heutigen Mittwoch das nächste schwere Auswärtsspiel – diesmal in Aiglsbach.

Holzkirchen – „Das wird sicher eine Partie mit einigen Zuschauern werden“, freut sich TuS-Coach Joe Albersinger. Aber vielleicht auch darauf, dass seine Schützlinge am Mittwochabend unbedingt den ersten Dreier im Jahr 2022 einfahren. Vieles dürfte nicht zuletzt von der Holzkirchner Personalsituation abhängen.

Hier sollten die Zeichen jedoch zumindest auf eine leichte Entspannung hindeuten. Zum einen nämlich feierte Kapitän Maxi Drum überraschend bereits am vergangenen Sonntag nach überstandener Verletzungspause sein Comeback. „Er ist sicherlich noch nicht ganz auf dem höchsten Stand“, sagt Albersinger. Ein Einsatz von Anfang an könnte daher für ihn noch zu früh kommen. Doch könnten zudem sowohl Benedict Gulielmo als auch Florian Siebler sowie Lukas Krepek nach überstandener Krankheit wieder in den Kader zurückkehren.

Dennoch gibt es nach dem Auftritt in Schwaig einen Nackenschlag einzustecken: die schwere Verletzung von Defensiv-Spezialist Alexander Zetterer. „Seine MRT-Untersuchung steht noch aus“, erklärt Holzkirchens Sportlicher Leiter Markus Müller. „Danach wissen wir mehr.“

Unterdessen stellt der Kalendermonat März für die TuS-Kicker sicherlich eine ungewohnte Situation dar. Der Grund: vier Auswärtsspiele am Stück. Nimmt man noch das Nachholspiel gegen Eggenfelden hinzu, dann müssen die Holzkirchner fünf Mal in Serie in der Fremde antreten. „Ob wir auswärts oder zu Hause spielen, macht mir eigentlich nicht so viel aus“, gesteht Albersinger. „Wir haben zuletzt richtig gute Auswärtsspiele gemacht. Daher bin ich sehr zuversichtlich.“

Das soll auch für die Auswärtspartie Nummer drei in Aiglsbach gelten. „Wir müssen einfach unsere Leistung abrufen“, stellt der TuS-Coach klar. „Daher möchten wir auf unsere Dinge schauen und uns nicht zu viel mit Aiglsbach beschäftigen.“

Die Situation ist für den TV dennoch eine andere. Mit 23 Punkten stehen sie derzeit auf dem ersten Abstiegsrelegationsplatz. Zudem blieben die Niederbayern bei ihren ersten beiden Auftritten im Jahr 2022 noch ohne Punkte. Geht es nach den Holzkirchnern. soll das auch so bleiben. „Wir wollen das Spiel gewinnen“, bekräftigt Albersinger. Für den TuS wäre es der erste Dreier in diesem Jahr.

Zum Spiel

Mittwoch, 16. März, 20 Uhr, Sportanlage Aiglsbach.

Voraussichtliche Aufstellung: Zeisel – Kollie, Seidl, Mättig – Keskin, Fischer, Korkor, A. Bauer – T. Bauer, Lechner, Paal.

Auf der Ersatzbank: Grünewald, S. Bauer, Erten, Drum, Krepek, Siebler, Gulielmo, Lindner.

Schiedsrichter: Florian Islinger.