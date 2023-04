Die erste krachende Niederlage für den TuS Holzkirchen II

Florian Ächter ärgert sich über die Niederlage. © THOMAS PLETTENBERG

Der TuS Holzkirchen II verliert 1:5 in Weßling und kassiert damit die erste krachende Niederlage in der Abstiegsrunde der Kreisliga.

Holzkirchen – Höchste Konzentration – und das von Anfang an. Das hatte TuS-Coach Florian Ächter im Vorfeld der Partie in Weßling gefordert. Doch daraus wurde nichts – im Gegenteil: Mit 1:5 unterlagen die Grün-Weißen am Ende deutlich und kassierten die erste krachende Niederlage in der Abstiegsrunde. „Wir waren in der ersten Halbzeit überhaupt nicht am Platz“, ärgert sich Ächter. „Da war es ein Kollektivversagen.“

Bereits vor der Partie gab es einige Umstellungen, insbesondere eine davon keineswegs geplant: Der zuletzt so starke Drilon Shukaj kam aufgrund von Knieproblemen nur von der Bank. „Aber wir haben uns in der ersten Halbzeit einfach nicht gewehrt“, moniert Ächter. So hatten die Gastgeber leichtes Spiel. Weßlings Jakob Brugger traf dreimal binnen 26 Minuten und sorgte nicht nur für eine komfortable 3:0-Pausenführung für Weßling und persönlich für einen lupenreinen Hattrick, sondern auch für lange Gesichter bei der TuS-Reserve. „Weßling war griffig und bissig und hat dadurch auch absolut verdient gewonnen“, resümiert Ächter. „Wir haben sie in der ersten Hälfte dreimal zum Toreschießen eingeladen.“ Dem dritten Treffer der Gäste ging ein Foulelfmeter voraus, den Brugger per Nachschuss verwertete.

Zwar versuchten die Grün-Weißen im zweiten Durchgang noch einmal alles, doch letztlich ohne Erfolg. „Wir haben taktisch noch einmal umgestellt“, erklärt Ächter. Das hätte ganz gut funktioniert. „Aber mit einem 0:3 zur Pause stehst du schon ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. Wir hatten dann einfach kein Glück mehr“, sagt Ächter. Einige vielversprechende Möglichkeiten ergaben sich für die TuS-Kicker dennoch, aber dem vermeintlichen 1:3 verwehrte Schiedsrichter Niklas Pöhlker seine Anerkennung. Wenig später markierte Tim Feldbrach dann doch den Anschlusstreffer zum 1:3, doch spätestens das Freistoßtor durch Weßlings Luis März-Vorisek sechs Minuten vor dem Ende nach einer Notbremse von Emir Curic brachte die endgültige Entscheidung. Sein Teamkollege Robin Wächter sorgte in der Nachspielzeit für den Schlusspunkt zum 5:1. Der finale Akt eines völlig gebrauchten Nachmittags aus Sicht des TuS Holzkirchen II. meh

SC Weßling – TuS Holzkirchen II 5:1 (3:0)

TuS Holzkirchen II: Adatepe - Ritter von Weinzierl, Dietz (12. Baumann/80. Ferkau), Eichner (80. Daffe), Hummelsberger (46. Curic), B. Feldbrach, Hofinger, Rasi, Mittermaier, Bahadir (40. Shukaj).

Tore: 1:0/2:0/3:0 Brugger (10./30./36./FE), 3:1 T. Feldbrach (71.), 4:1 März-Vorisek (84.), 5:1 Wächter (90.).

Gelbe Karten: März-Vorisek, Koller, Brugger, Koller - T. Feldbrach.

Rote Karte: Curic (84./TuS/Notbremse).

Schiedsrichter: Niklas Pöhlker.

Zuschauer: 85.