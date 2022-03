Die feine Geige ist fehl am Platz: Otterfing in Reichertsheim gefordert

Eine Option von der Bank könnte Otterfings Kapitän Florian Bacher nach seiner Corona-Erkrankung sein. © TP

Der TSV Otterfing beim SV Reichertsheim gefordert, geht aber gehandicapt in das wichtige Auswärtsspiel.

Otterfing – Es ist eine kitzelige Ausgangslage, mit der sich der TSV Otterfing auseinandersetzen muss. Es sind zwar noch zehn Spiele ausständig, aber speziell gegen die Mannschaften aus der hinteren Tabellenhälfte ist die Nordring-Elf in der Pflicht, die Punkte einzusammeln. Entsprechend gehört der Auftritt beim SV Reichertsheim (Sonntag, 13.30 Uhr) zu den Schlüsselspielen.

Es ist der Blick auf die Vorrunde, der für Otterfing das Auswärtsspiel doppelt gewichtet. Von den acht Mannschaften, die sich zur Halbrunde in der oberen Tabellenhälfte festgesetzt hatten, war mit dem SV Waldperlach nur eine einzige dabei, gegen die die Otterfinger punkten konnten. Reichertsheim gehört nicht zum Vorderfeld. Für einen lockeren 3:0-Sieg am Nordring hat es dennoch gereicht. „Ich konnte hier keinen Einzelnen in die Pflicht nehmen“, erinnert sich der TSV-Trainer Mike Probst, „aber dass allen drei Treffern hohe Bälle vorausgegangen waren, gab doch zu denken.“

Allerdings sollte es für die Otterfinger in Reichertsheim schwierig werden, mit der gleichen Taktik zum Erfolg zu kommen. Der Aufsteiger des Jahres 2017 kann in der Defensive auf hoch aufgeschossene Verteidiger bauen, die speziell im Luftkampf schwer auszuschalten sind. „Unser Gegner spielt relativ einfach strukturiert“, meint Probst, „der Zehner verteilt, und ansonsten sind es lange Bälle, die für Gefahr sorgen.“ Er beobachtete das Wochentagsspiel der Reichertsheimer gegen den TSV Bad Endorf. Ein für ihn leistungsgerechtes 1:1-Remis im Inn-Salzach-Derby, wobei die Platzherren mehr als eine halbe Stunde in Überzahl waren, aber daraus keinen Vorteil ziehen konnten.

Bacher nach Corona-Erkrankung noch nicht

Die coronabedingten Ausfälle, die in der Vorwoche zu einer Verlegung des Otterfinger Auswärtsspieles beim SV Westerndorf geführt haben (wir berichteten), sind weiterhin ein Sorgenkind der Nordring-Elf. Andi und Kilian Eder waren freiwillig in Quarantäne, da sie mit einer infizierten Person Kontakt hatten. Aber abgesehen vom fehlenden Training sind beide einsatzbereit.

Florian Bacher hingegen ist durch die Nachwehen des Virus gehandicapt. „Für 90 Minuten reicht es sicher nicht, aber er würde uns ja schon als Einwechselspieler weiter helfen“, erklärt Probst. Sollte der Kapitän zu Hause bleiben, würde Maximilian Riblinger die Binde tragen. Auch Alex Küfler war während der Woche krank. Er fehlte bei beiden Einheiten.

Schlussendlich erwartet Probst aber von jedem seiner Kicker, dass sie läuferisch und kämpferisch dagegen halten. Die nicht golfrasengepflegte Sportanlage in Reichertsheim, wird zudem dazu beitragen, nicht das Kombinationsspiel in den Vordergrund zu stellen. „Durch die Beschaffenheit der Anlage ist die feine Geige fehl am Platz“, beschreibt Probst, „wir müssen über den Kampf ins Spiel kommen, wobei ich uns spielerisch im Vorteil sehe.“