Die Hausaufgaben machen: TuS Holzkirchen empfängt TuS Geretsried

Von: Sebastian Schuch

Joe Albersinger stellt die Entwicklung der Mannschaft in den Vordergrund. © THOMAS PLETTENBERG

Der TuS Holzkirchen empfängt den TuS Geretsried zum Oberland-Derby. Ein Spiel mit unterschiedlichen Voraussetzungen.

Holzkirchen – Einen schöneren Heimspielauftakt der neuen Landesliga-Saison hätten sich die Fans des TuS Holzkirchen fast nicht wünschen können: Der TuS Geretsried kommt heute um 18.30 Uhr zum Oberland-Derby an die Haidstraße.

Die beiden Klubs treffen zum ersten Mal seit 2017 in einem Pflichtspiel aufeinander. Dennoch kennt Holzkirchens Trainer Joe Albersinger den Kontrahenten verhältnismäßig gut. In der vergangenen Saison trafen der TuS und der TuS sowohl in der Sommer- als auch in der Wintervorbereitung aufeinander. „Sie haben eine ordentliche Spielstruktur und sind eine technisch versierte Mannschaft“, sagt der 56-Jährige. Das spiegelt sich aktuell auch in der Tabelle wider: Geretsried führt diese nach dem 5:1-Auftaktsieg gegen die SE Freising an. „Die Höhe hat mich schon überrascht“, meint Albersinger. Durchaus erwartbar waren dagegen die Geretsrieder Torschützen: Srdan Ivkovic traf doppelt, Sebastian Schrills dreifach. „Vor allem Ivkovic ist brandgefährlich“, weiß Albersinger.

Die Holzkirchner wiederum müssen weiterhin auf Stefan Lechner, mit elf Treffern zweitbester TuS-Torjäger der Vorsaison, verzichten. „Er kehrt erst gegen Landshut am dritten Spieltag zurück“, erklärt Albersinger. Wobei es in Ampfing nicht an Lechners Abwesenheit lag, dass die Holzkirchner eine unglückliche 1:3-Niederlage hinnehmen mussten. Vielmehr fehlte der Offensive um Christopher Korkor und Sean Erten auch das nötige Quäntchen Glück im Abschluss.

Entsprechend nimmt der Holzkirchner Übungsleiter das Positive mit. „Wenn wir auf uns schauen und unsere Hausaufgaben machen, können wir das Spiel erfolgreich gestalten“, ist Albersinger überzeugt. Mit einem Derbysieg im ersten Heimspiel können die TuS-Kicker auch eine Art Aufbruchstimmung für den weiteren Saisonverlauf auslösen. ses

Zum Spiel

Dienstag, 18.30 Uhr, Stadion an der Haidstraße, Holzkirchen.

Es fehlen: Zeisel, Drum, Lechner, Doppler, Mayer, Touray.

Schiedsrichter: Felix Brandstätter.