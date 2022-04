Die Heimbilanz aufbessern: SV Miesbach empfängt TSV Sauerlach

Aus einem breiten Kader kann Miesbachs Trainer Hans-Werner Grünwald (r.) gegen Sauerlach nicht wählen. Hier sind (v.l.) Marinus Veit, Fernando Pindado, Florian Külbs und Tobias Veit im Spiel gegen Ohlstadt zu sehen. © Thomas Plettenberg

Erstmals im Jahr 2022 trägt der SV Miesbach ein Heimspiel auf Naturrasen aus. Gegen den TSV Sauerlach wollen die Kreisstädter auch gleich die Heimbilanz aufbessern.

Miesbach – Den SV Miesbach plagen in der Kreisliga 1 zwar Personalsorgen, dennoch ist nach dem ersten Sieg im Jahr 2022 beim SV Ohlstadt das Selbstvertrauen zurück (wir berichteten). Am Ostermontag um 14 Uhr wartet das Heimspiel gegen den TSV Sauerlach auf die Kreisstädter. Mit einem Sieg gegen den Tabellennachbarn könnten die SV-Kicker ihren Platz Mittelfeld des Klassements festigen.

„Der Sieg in Ohlstadt war extrem wichtig, auch wenn er teuer erkauft war. Jetzt haben wir die Teams von der Tabellenspitze zur Mehrzahl durch und in den nächsten Wochen warten Gegner auf Augenhöhe“, sagt SV-Trainer Hans-Werner Grünwald. Den Anfang macht das Heimspiel gegen Sauerlach. Es wird das erste Heimspiel auf Naturrasen in diesem Jahr sein.

Allerdings fehlen zahlreiche wichtige Spieler. Neben Felix Scherer und Josef Sontheim fallen Niki Städter (Bänderriss), Dominic Baumann (Muskelbündelriss), Gian-Luca Morena (Faserriss), Daniel Magritsch (Zerrung) und Jonas Matschiner (Urlaub) aus. Florian Voit wird hingegen wieder zur Verfügung stehen, ob Kapitän Christian Altenburg wieder in der Startelf stehen wird, entscheidet sich erst kurzfristig. Marinus Veit wird am Montag wieder in die Innenverteidigung rücken.

Hinspiel war eine klare Angelegenheit für Miesbach

„Wichtig wird es sein, gegen Sauerlach wieder die Einstellung des letzten Spiels zu zeigen und mit der nötigen Intensität in die Zweikämpfe zu gehen. Sauerlach hat gute Einzelspieler und ist aus dem Tabellenkeller herausgekommen“, erklärt Grünwald. In der Tat könnten die Gäste (22) mit einem Erfolg zu den Miesbachern (25) punktemäßig aufschließen.

„Wir wollen mit einem Sieg auch unsere Heimbilanz aufbessern“, sagt der SV-Coach. Neun Punkte aus acht Spielen vor heimischer Kulisse sind für die Kreisstädter bislang eine magere Ausbeute. Auswärts wurden 16 Zähler aus zehn Partien eingefahren. Ein spürbarer Unterschied.

Das Hinspiel in Sauerlach entschieden die Miesbacher klar mit 5:1 für sich und profitierten davon, dass die TSV-Kicker den Kreisstädtern ins offene Messer liefen (wir berichteten). So einfach wird es das Team aus dem Münchner Süden den Miesbachern am Montag sicherlich nicht erneut machen. „Wir müssen wie in Ohlstadt wieder als Einheit auftreten. Ein Sieg wäre wichtig, um den Abstand nach hinten weiter auszubauen“, fordert Grünwald.. ts