Die Hoffnung ist zurück: TuS Holzkirchen II gewinnt 4:0 gegen Weßling

Fußball Kreisliga

Von Markus Eham

Der TuS Holzkirchen II hat im Heimspiel gegen Weßling mit 4:0 gewonnen und mit konsequenter Leistung überzeugt.

Holzkirchen – Das Rezept des plötzlichen Umschwungs im Lager des TuS Holzkirchen II klingt einfach. „Wir haben das Spiel heute im Vorfeld als Viertelfinale bezeichnet“, erklärt TuS-Trainer Florian Ächter nach dem deutlichen wie überraschenden 4:0-Erfolg über Weßling. „Wir müssen weiter nur auf uns schauen.“

Noch zwei Partien bis zum Saisonende – gewissermaßen Halbfinale und Finale – sind die Grün-Weißen auf einmal wieder punktgleich mit dem Vorletzten Bad Tölz und träumen wieder vom Klassenerhalt. Der Grundstein für den zweiten Sieg in Serie dürfte einfach gewesen sein. „Wir haben uns taktisch ähnlich verhalten wie zuletzt“, berichtet Ächter. „Außerdem war es erneut die gleiche Startelf.“

Ächter: „Sieg war absolut verdient“

Und die legte forsch los: Erst scheiterte Paul Ledermann knapp, ehe sich wenig später sein Teamkollege Tim Feldbrach fulminant durchsetzte. Seinen Schuss fälschte ein Weßlinger Verteidiger ins eigene Tor zum 1:0 für den TuS ab (23.). „Der musste da alles riskieren“, glaubt Ächter. Kurz vor der Halbzeit legte Feldbrach das 2:0 nach und sorgte damit für eine komfortable Pausenführung.

Dass es dazu kam, lag nicht zuletzt an TuS-Keeper Lars Lewerenz, der in der Schlussphase per Fußabwehr bärenstark klärte. Nach der Pause machten die Grün-Weißen mit dem Toreschießen weiter. Nach knapp einer Stunde brachte ein Treffer von Robin Baumann die Vorentscheidung: Er wurde über die rechte Seite freigespielt, drang in den Strafraum rein und setzte einen wuchtigen Flachschuss ins Netz. Kurz vor dem Schlusspfiff machte Bastian Feldbrach per Foulelfmeter alles klar.

„Der Sieg war absolut verdient“, findet Ächter. Obendrein parierte der starke Lewerenz in der Schlussphase noch einen Foulelfmeter und hielt die Null fest. Der zweite 4:0-Sieg binnen einer Woche also: In dieser Form kann das Halbfinale zu Hause gegen Altenstadt kommen. meh

TuS Holzkirchen II – SC Weßling 4:0 (2:0)

TuS Holzkirchen II: Lewerenz – Ritter von Weinzierl (80. Ferkau), Hummelsberger, Ledermann, Glatz, B. Feldbrach, T. Feldbrach (83. Mohr), Rasi, Baumann (76. Schwefel), Mayer, Shukaj.

Tore: 1:0 J. Koller (23./Eigentor), 2:0 T. Feldbrach (41.), 3:0 Baumann (57.), 4:0 B. Feldbrach (FE).

Gelbe Karten: Glatz – Wächter. Rote Karte: Steffen (SCW/25.).

Schiedsrichter: Simon Hartmann.

Zuschauer: 30.

Besonderes Vorkommnis: Lewerenz (TuS) hält Foulelfmeter (89.).