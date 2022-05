Die letzte Konsequenz fehlt: Holzkirchen spielt 3:3 gegen Traunstein - Abersinger bleibt

Von: Sebastian Schuch

Mit viel Spielwitz wusste die Holzkirchner Offensive um Sean Erten (r.) und Doppeltorschütze Stefan Lechner durchaus zu überzeugen, verpasste es aber, das Spiel frühzeitig zu entscheiden. © THOMAS PLETTENBERG

Der TuS Holzkirchen spielt 3:3 gegen den SB Chiemgau Traunstein, ein Sieg wäre aber drin gewesen. Gute Nachrichten gibt es auf der Trainerbank: Joe Albersinger bleibt den Holzkirchnern erhalten.

Holzkirchen – „Wir sind die inkonsequenteste Mannschaft der Liga“, ärgerte sich Joe Albersinger unmittelbar nach dem Gegentreffer zum 1:2 gegen den SB Chiemgau Traunstein. Gut, dass er noch etwas Zeit hat, das zu ändern: Wie die Verantwortlichen des TuS Holzkirchen am Dienstag am Rande des Heimspiels bekannt gaben, haben sie sich mit Albersinger über eine weitere Zusammenarbeit in der kommenden Saison geeinigt. „Handschläge sind dazu da, dass sie bestehen“, bekräftigte Albersinger.

Damit setzen die Holzkirchner den durchaus erfolgreichen Weg des vergangenen Jahres fort. Nach dem Abstieg aus der Bayernliga und Platz zwölf in der Abbruch-Saison 19/21 hat Albersinger den TuS seit Amtsantritt im vorigen Sommer im vorderen Landesliga-Drittel stabilisiert. „Wir waren heute wieder sehr spielbestimmend, mit Zug zum Tor“, lobte der 56-Jährige den Auftritt seiner Mannschaft. „Wir sind drei Spiele ungeschlagen, das haben wir in der Rückrunde noch nicht geschafft.“ Wenngleich er die Ansatzpunkte klar benennt: „Es geht immer um zwei Sachen: Wie schaffen wir es, diese gefährlichen Situation des Gegners zu vermeiden, und wie können wir vor dem Tor klarer agieren?“

Wie es geht, zeigten die Holzkirchner beim 3:3 gegen den Sportbund dreimal: Bei Stefan Lechners Toren zum 1:0 und 3:2, vor denen der TuS seinen Stürmer nach starken Spielzügen über links jeweils so in Szene zu setzen wusste, dass der Abschluss nur Formsache war – und bei Toni Bauers Volleytreffer zum 2:2, als der Flügelspieler einen vom Traunsteiner Keeper nur leicht abgeklatschten Ball direkt versenkte.

TuS verpasst es, das Spiel zu entscheiden

Vermissen ließen die Holzkirchner Angreifer die letzte Konsequenz vor allem in zwei Szenen: Als Top-Torschütze Christopher Korkor nach einer halben Stunde über links in den Strafraum eindrang, seinen Gegenspieler aussteigen ließ und nur noch den Keeper vor sich hatte – und den Ball statt zum 2:0 im nicht vorhandenen Oberrang platzierte; sowie zu Beginn der Schlussphase als sie einen Konter zum vorentscheidenden 4:2 nicht ausspielten. Dazu kam noch das Pech, als Benedikt Gulielmo im ersten Durchgang einen Schuss aus dem Rückraum Zentimeter am linken Pfosten vorbei setzte und Lechner unmittelbar nach dem 1:1 nur die Latte traf.

Auch defensiv wäre das Remis vermeidbar gewesen. Fiel der Gegentreffer zum 1:1 im Durcheinander nach einer Ecke noch in die Kategorie unglücklich, war das 1:2 ziemlich unnötig: Der TuS spielte einen Freistoß an der Mittellinie kurz aus, verlor den Ball und wurde per Konter bestraft. „Die Mannschaft ist wieder zurückgekommen“, versuchte Albersinger den Blick auf das Positive zu wenden und lobte die Herangehensweise seiner Mannschaft, die trotz dessen, dass es vermeintlich um nichts mehr geht, viel investiere die Spiele gewinnen wolle.

Stellvertretend hierfür wäre eine Szene nach knapp einer Stunde zu nennen, in der Yasin Keskin per Grätsche einen Gegentreffer auf der Linie verhinderte, nachdem der Traunsteiner Stürmer bereits Torhüter Markus Grünewald umkurvt hatte. Dieser war schon nach einer Viertelstunde für Benedikt Zeisel in die Partie gekommen, der bei einem Abschlag ein Ziehen in der Hüfte gespürt hatte und ausgewechselt werden musste. „Er macht seine Sache gut“, lobte Albersinger seinen nominellen Ersatzkeeper, der sich mit zwei starken Paraden auszeichnen konnte und vermutlich auch am Wochenende beim Kirchheimer SC das Holzkirchner Tor hüten wird.

Einen Rückschlag erlebte der TuS bereits in der Anfangsphase, als sich Torhüter Benedikt Zeisel ohne Einwirkung eines Gegenspielers bei einem Abschlag verletzte. © THOMAS PLETTENBERG

TuS Holzkirchen – SB Traunstein 3:3 (1:0)

TuS Holzkirchen: Zeisel (14. Grünewald) – A. Bauer (68. S. Bauer), Kollie, Drum, Keskin – T. Bauer, Siebler (89. Seidl), Gulielmo, Korkor – Erten (71. Fischer), Lechner.

Tore: 1:0 Lechner (22.), 1:1 Majdancevic (46.), 1:2 Smajlovic (61.), 2:2 T. Bauer (65.), 3:2 Lechner (71.), 3:3 Majdancevic (85.).

Gelbe Karten: A. Bauer, Erten, Drum – Kraus, Ndiaye, Höllen.

Schiedsrichter: Michael Krug.

Zuschauer: 80.