Die Tormaschine läuft: SV Miesbach schlägt Münsing deutlich mit 6:1 - Wiedmann verletzt

Teilen

Deutliche Unterschiede: Die Miesbacher, zu sehen Daniel Magritsch (rot), waren ihren Gästen aus Münsing, hier mit Sebastian Schönacher, überlegen. Foto: MK © MK

Der SV Miesbach hat beim zweiten Heimspiel gegen den SV Münsing an das Auftaktmatch angeknüpft: Auf den 5:1-Sieg gegen den LSC folgte ein 6:1-Heimsieg.

Miesbach – Elf Treffer in zwei Spielen zeigen, was in dieser Saison offensiv in der Mannschaft steckt. Allen voran Sean Erten, Josef Sontheim und Maxi Wiedmann überzeugten mit Treffern und Vorlagen.

Ein Wermutstropfen war indes die Schulterverletzung von Wiedmann. Der Neuzugang musste nach seinen beiden Treffern zu Beginn der zweiten Halbzeit mit Verdacht auf Schlüsselbeinbruch ins Krankenhaus eingeliefert werden und wird wohl länger ausfallen. „Der Ausfall tut uns natürlich weh, er wird uns möglicherweise für den Rest der Vorrunde ausfallen“, sagte SV-Trainer Hans-Werner Grünwald.

Nach einem deutlichen Heimsieg sah es in der Anfangsphase gar nicht aus. Die Gäste agierten mutig nach vorne und hatten in der ersten halben Stunde mehr vom Spiel. Den ersten Treffer landeten nach einer hektischen Anfangsphase aber die Hausherren. Erten nahm einen langen Ball an und versenkte das Leder nach einem kleinen Haken zum 1:0 in den Maschen. Doch Münsing kam zurück und glich per Kopfball aus. Zuvor hatte Erten den zweiten Miesbacher Treffer auf dem Fuß. Beide Seiten versuchten mit langen und schnellen Bällen in der Offensive, Gefahr zu erzeugen.

Bilanz Miesbach: Sechs Punkte und 11:2 Tore aus zwei Spielen

Kurz vor der Pause zeigte sich dann die Effizienz und die Qualität im Miesbacher Offensivspiel. Wiedmann erlief einen zu kurz gespielten Rückpass der Gäste und erzielte seinen ersten Saisontreffer. Nur zwei Minuten später hob Sontheim den Ball in Richtung langer Pfosten und der vom SV Bayrischzell gekommene Wiedmann machte seinen Doppelpack zum 3:1 per Kopf perfekt.

Im zweiten Durchgang sorgten die Hausherren für die schnelle Entscheidung. Nach einer Hereingabe von Erten köpfte Sontheim ein zum 4:1. Da war Wiedmann nach einem unglücklichen Zusammenprall im Mittelfeld bereits nicht mehr auf dem Feld. Die Gäste setzten noch einen Kopfball an den Pfosten, dann machte Florian Stoib und Sontheim per Elfmeter den 6:1-Kantersieg fix.

„Münsing hat uns in der ersten Halbzeit Schwierigkeiten bereitet. Wir haben dann vorne unsere Klasse gezeigt und immer weitergemacht“, resümierte Grünwald. „Die Mannschaft hat das umgesetzt, was wir besprochen haben.“ Am Freitag wartet in Hausham das erste Auswärtsspiel der Saison. Am Selbstvertrauen sollte es dem SV nach sechs Punkten und 11:2 Toren aus zwei Spielen nicht mangeln. ts

SV Miesbach – SV Münsing-Ammerland 6:1 (3:1) SV Miesbach: T. Magritsch - To. Veit, D. Magritsch, Ma. Veit, Pindado (84. N. Städter) - Matschiner, Stoib, Mündl, Erten (68. Schwarzenbach), Wiedmann (51. Voit) - Sontheim. Tore: 1:0 Erten (16.), 1:1 Schönauer (25.), 2:1 Wiedmann (39.), 3:1 Wiedmann (41.), 4:1 Sontheim (68.), 5:1 Stoib (68.), 6:1 Sontheim (79./FE). Gelbe Karten: Erten - Mannweiler, Stingel, Hirn. Schiedsrichter: Johannes Rotter. Zuschauer: 170.