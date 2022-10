Die Verhältnisse werden klarer

Mit spielerischen Vorteilen stellten der SV Miesbach II um (v.l.) Christian Altenburg und Florian Külbs den SC Wall lange vor Probleme. Nach einer halben Stunde übernahmen Maximilian Mehringer, Vitus Meßmer und Co. das Kommando. © MK

Nach neun Spielen werden die Verhältnissen in den A-Klassen Zugspitze klarer. Der TSV Hartpenning benötigt einen neuen Trainer.

Landkreis – In den A-Klassen gelingt Wall ein Sieg im Derby gegen Miesbach II. Außerdem verliert Türk Spor Hausham Spiel eins nachdem Trainer Murat Altuntas sein Amt niederlegte. Schliersee fügt Darching II die neunte Niederlage im neunten Spiel zu und die Tal-SGs können wieder drei Punkte holen.

Gruppe 12

Am Ende war es vermutlich die 2:9-Niederlage gegen den TSV Grünwald II, die die Entscheidung von Werner Klinke bekräftigt hatte. Der Trainer des TSV Hartpenning hat sein Amt auf eigenen Wunsch niedergelegt. „Ich weiß, dass die Jungs Fußball spielen können“, zeigt er sich überzeugt von der Mannschaft. „Aber ich hatte das Gefühl, einen Impuls setzen zu müssen.“ Als stellvertretender Abteilungsleiter bleibt Klinke dem Verein aber erhalten. Es sei eine eigene Entscheidung des Trainers gewesen, stellt auch Abteilungsleiter Hubert Betzinger klar und zeigt Verständnis für den Entschluss. „Bis zur Winterpause wird der Spielerrat das Training leiten und die Mannschaft organisieren“, erklärt Betzinger. Georg Zinsbacher, Stefan Zellermayer, David Stresow und Stefan Sonntag werden sich auch um die Findung eines Nachfolgers kümmern. Nach sieben Spielen steht Hartpenning in der A-Klasse Gruppe 12 mit vier Punkten da. Am Donnerstag trifft der TSV auf das punktlose Tabellenschlusslicht TSV Sauerlach II.

Gruppe 13

SG Tegernseer Tal –Lenggrieser SC II 3:1 (1:0)

Tore: 1:0 Kumar (30.), 2:0 Kuntze-Fechner (67.), 3:0 Fancelli (69.), 3:1 Wiedemann (90.).

„Dreckige Punkte“ nennt Björn Burhenne, Trainer der SG Tegernseer Tal, das 3:1 gegen den Lenggrieser SC II und meint dabei nicht die Wetterverhältnisse. „Das war kein schönes Fußballspiel, aber die Punkte nehmen wir gerne mit.“ Denn momentan muss der Coach auf einen sehr verdünnten Kader zurückgreifen. Den besseren Start erwischten die Gäste, doch mit Andauern des Spiels arbeitete sich die Spielgemeinschaft mehr und mehr in das Geschehen. „Man hat beiden Mannschaften angemerkt, wie wichtig das Spiel war.“ Der Doppelschlag nach etwas mehr als einer Stunde sorgte für die beruhigende 3:0-Führung. Lenggries gelang lediglich der Ehrentreffer in der Schlussminute der Partie.

Genclikspor Bad Tölz – Waakirchen/Schaft. 1:3 (0:0)

Tore: 0:1 Nickisch (47.), 1:1 Dalgin (51.), 1:2 Nickisch (66.), 1:3 Eybel (71./FE).

Die SG Waakirchen/Schaftlach hat gegen die Tabellennachbarn von Genclikspor Tölz mit 3:1 gewonnen. Damit gewann die SG auch das zweite Aufeinandertreffen und wahrt sich sogar noch geringe Chancen auf einen Platz in der Aufstiegsrunde. Gerade die erste Hälfte war eher ausgeglichen. „Tendenziell sogar mit besseren Möglichkeiten für Tölz“, findet SG-Trainer Vincent Lechner. „Aber die zweite Hälfte war dann souverän. Da haben wir eher Chancen für drei Spiele vergeben.“ Dennoch setzte Martin Nickisch einen Doppelpack, den Florian Eybel mit dem 3:1 per Strafstoß vollendete. „Wir sind insgesamt als Team aufgetreten, das war eine gute Leistung“, findet Lechner.

Gruppe 14

Türk Spor Hausham – SF Fischbachau 0:4 (0:0)

Tore: 0:1/0:2 Bucher (8./11), 0:3 Funk (26.), 0:4 Trickl (38.).

Schon zur Halbzeit war das Aufeinandertreffen zwischen Türk Spor Hausham und den SF Fischbachau entschieden. Die Gäste legten furios los: Anton Bucher brachte seine Mannschaft schnell mit einem Doppelpack in Führung. „Wir haben alles umgesetzt, was ich vorgegeben habe“, freut sich Fischbachaus Trainer Thomas Gschwendtner. Noch vor dem Seitenwechsel verdoppelten die Sportfreunde den Spielstand, der bis zum Ende Bestand hatte. „In der zweiten Halbzeit standen wir verletzungsbedingt mit zehn und die letzten 15 Minuten mit neun Mann auf dem Platz“, erzählt Türk-Spor-Vorstand Tamer Yigit, der nach dem Rücktritt von Murat Altuntas noch auf Trainersuche ist. Auf dem sehr tiefen Platz entwickelte sich dann eine spielerisch nicht mehr so sehenswerte zweite Hälfte, in der die SF den Vorsprung solide ins Ziel brachten.

SC Wall – SV Miesbach II 4:2 (1:1)

Tore: 0:1 Aykir (17.), 1:1/2:1/3:1 Münch (32./50./82./HE), 3:2 Morena (85.), 4:2 Münch (90.+1).

Rot: Heisinger (SV/82./Handspiel).

„Die Jungs sind unglaublich torhungrig“, sagt Walls Trainer Michael Niederlöhner nach dem 4:2-Erfolg. Allen voran Stürmer Stefan Münch, der in der laufenden Saison 17 Treffer in neun Spielen erzielte. Doch dabei sah Niederlöhner gegen die Miesbacher Kreisligareserve seine Mannschaft lange Zeit vor ordentliche Probleme gestellt. „Miesbach war in der ersten Hälfte dominant. Ich hatte teilweise das Gefühl, die hatten einen Mann mehr.“ Sein Gegenüber Christian Pralas hadert etwas mit der Effizienz seiner Mannschaft. „Wir haben uns einige Chancen rausgespielt.“ Die Treffer allerdings erzielte Münch, der nach dem Wiederanpfiff erst per Freistoß und dann per Strafstoß traf. In Unterzahl, Severin Heisinger klärte den Ball mit der Hand von der Linie, kamen die Miesbacher sogar noch mal ran, mussten sich aber doch geschlagen geben.

DJK Darching II – TSV Schliersee 1:3 (1:2)

Tore: 0:1/0:2 Simsch (7./26), 1:2 Weindl (44.), 1:3 Haringer (49.).

Gelb-Rot: Dabic (TSV/88./Unsportlichkeit).

Schliersee hat mit dem ungefährdeten aber glanzlosen Sieg über die Darching II einen großen Schritt in Richtung Aufstiegsrunde gemacht. Fünf Spiele vor Schluss liegt der TSV sieben Zähler vor Platz vier. „Der Sieg war zu keiner Zeit in Gefahr“, sagt Abteilungsleiter Patrick Quinz. „In der ersten Hälfte hätte es definitiv höher stehen müssen. In der zweiten Halbzeit gab es dann viele Zweikämpfe im Mittelfeld und wenige Torraumszenen.“ Zwar wehrte sich die DJK mit einer couragierten Leistung, aber auch Trainer Andreas Hallmannsecker findet: „Der Sieg für Schliersee geht über das ganze Spiel gesehen in Ordnung.“ Bernhard Weindl verkürzte zwischenzeitlich auf 1:2, doch näher kamen die Darchinger nicht ran. emi