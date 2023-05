Die Weste soll weiß bleiben

Traf im Hinspiel zum 1:0: Christopher Schröter. © cs

Der ungeschlagene FC Real Kreuth empfängt den SV Münsing. Bei einem Sieg würde man auch dem TSV Otterfing im Abstiegskampf helfen.

Kreuth – Es wäre nachvollziehbar, wenn der FC Real Kreuth den finalen Spieltag ausklingen lassen würde. Ein lockerer Kick vor heimischem Publikum gegen den SV Münsing und nach dem Abpfiff zusammen mit den Fans auf eine gelungene Saison anstoßen. Aber wer die Einstellung von Tobias Schnitzenbaumer kennt, weiß, dass es nicht so ablaufen wird. Der Kreuther Coach will jedes Spiel gewinnen.

Dass hiervon der TSV Otterfing profitieren könnte, ist für ihn zweitrangig. Jeder Verein hat sein eigenes Päckchen zu tragen und dass die Kreuther dies heuer mit großem Erfolg geschultert haben, ist auch Schnitzenbaumers Verdienst. Die Partie beim Fix-Absteiger TSV Sauerlach liegt erst eine gute Woche zurück. Es wäre eine gute Möglichkeit gewesen, Reserve- oder Jugendspieler ins Kreuther Team einzubauen. Aber dies hätte Schnitzenbaumers Vorstellungen widersprochen. Er änderte die Startelf nur auf einer Position und erhöhte so die Erfolgsaussichten. Ein standesgemäßer 4:0-Sieg sprang heraus.

Auch für den finalen Spieltag will er Details wissen, wenn einer aus seinem Wunschkader absagt. „Jeder bei uns ist gerne dabei. Noch dazu zum Saisonausklang“, beschreibt Schnitzenbaumer das Klima und die anschließend angesetzte Saison-Abschlussfeier mit den Fans.

Dass von einem Sieg auch der TSV Otterfing profitieren könnte, wie beim 2:0-Erfolg in Münsing, ist nicht die Triebfeder seines Erfolgsbegehrens: „Wir wollen für uns gewinnen. Wenn uns das gelingt und Otterfing davon profitiert, ist das in Ordnung“. Der Kreuther Trainer will auf jeden Fall keinen Fleck auf der bislang unbeschmutzten Weste.

Sieben Siege und zwei Unentschieden in diesem Jahr. Da würde sich eine Niederlage am finalen Spieltag schlecht ausmachen. Wobei ein Sieg gegen Münsing mit Blick auf das Hinspiel kein Selbstläufer wird. Das 2:0 fiel erst in der Schlussminute.