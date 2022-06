Direkte Rückkehr: FC Real Kreuth II und DJK Darching II freuen sich auf A-Klasse

Nach nur einem Jahr in der B-Klasse kehren der FC Real Kreuth II und die DJK Darching II in die A-Klasse zurück. Dort werden sie aber keine Gegner sein.

Darching/Kreuth – Am Ende der ersten regulären Saison seit Beginn der Corona-Pandemie dürfen sich zwei Reservemannschaften aus dem Landkreis A-Klassisten nennen. Die zweiten Mannschaften des FC Real Kreuth und der DJK Darching sind aus der B-Klasse aufgestiegen – und damit direkt nach dem Abstieg in der Abbruchsaison 2019/21 in die A-Klasse zurückgekehrt. Die Kreisligareserve der Kreuther wurde in der B-Klasse 4 sehr souverän Meister mit einem Vorsprung von zehn Punkten auf Vizemeister Darching. Die DJK musste bis zum letzten Spieltag zittern, blieb am Ende aber doch zwei Zähler vor Warngau II und feierte ebenfalls den Aufstieg.

Sowohl in Kreuth als auch in Darching sehen die Verantwortlichen einen ausschlaggebenden Aspekt für den Aufstieg in der Motivation der Spieler im Kader. „Andreas Erlacher hat die zweite Mannschaft für ein Jahr übernommen und wieder Spielfreude in die Mannschaft gebracht, sodass wir immer viel Spaß und eine gute Beteiligung im Training hatten“, schwärmt FC-Sprecher Sigi Frank über die Arbeit des Trainers, der, wie vor der Saison angekündigt, sein Amt aus Zeitgründen wieder niederlegt. Wer sein Nachfolger wird, ist noch offen.

So holte Erlacher mit Sandro Sergiu und Karl Maurer zwei sehr erfahrene Spieler in die zweite Mannschaft zurück, die das Grundgerüst für die jungen Spieler im Team bildeten. „Die Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern hat natürlich zum Erfolg beigetragen“, sagt Frank.

Darchinger froh über breiten Kader

Und auch Erlachers Kollege aus Darching, Andreas Hallmannsecker, findet: „Ausschlaggebend war sicherlich die Breite unseres Kaders, denn jeder, der dabei war, gab wirklich alles“, berichtet der Reserve-Coach und Abteilungsleiter. „Da bin ich schon stolz auf die Mannschaft.“

Nach den Feierlichkeiten zum Saisonabschluss, die bei den Kreuthern aus dem Waldfest und einer Mallorca-Reise bestanden, geht es jetzt an die Planung für die nächste Saison in der A-Klasse. Kreuths Reserve geht in der Gruppe 13 an den Start und trifft dort unter anderem auf die neu gegründete SG Tegernseer Tal und die SG Waakirchen/Schaftlach. Die Darchinger haben es in der Gruppe 14 mit lauter Konkurrenten aus dem Landkreis zu tun. „Nächste Saison kommen einige aus der Jugend hinzu, sodass wir wieder aus dem Vollen schöpfen können“, erklärt Hallmannsecker, der als Ziel den Klassenerhalt ausgibt.

Kreuths Sprecher Frank sieht in der A-Klasse ein deutlich höheres Potenzial für die jungen Spieler aus der Jugend, sich an den Herrenbereich zu gewöhnen und für die erste Mannschaft zu empfehlen. „In der A-Klasse ist der Wettbewerb ganz anders, da haben die Jungen die Möglichkeit, ein, zwei Jahre zu spielen und sich für die Kreisliga zu entwickeln.“ emi