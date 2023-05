Darching II düpiert – DJK übernimmt nach Pleite gegen Wolfratshausen die rote Laterne

Vergebliche Mühen: Die Darchinger Reserve – am Ball Beni Andrä – rutscht auf den letzten Platz ab. © tp

Zwei Spiele verbleiben der DJK Darching II, um den Klassenerhalt doch noch möglich zu machen. Am gestrigen Feiertag musste die Mannschaft von Trainer Andreas Hallmannsecker allerdings einen herben Rückschlag hinnehmen.

Darching – Gegen die Zweite Mannschaft des BCF Wolfratshausen gab es ein bitteres 1:2. Damit zieht der BCF an der Darchinger Reserve vorbei, die nun die Rote Laterne innehat.

„Das war ein gebrauchter Tag für uns“, ärgert sich Hallmannsecker. Kurz vor der Pause musste seine Elf den ersten Rückstand verbuchen. Doch die Hausherren kämpften sich wieder heran, Markus Wiesgigl glich aus. Die Schlussphase ging dann wieder an die Gäste, die rund zehn Minuten vor Schluss den Siegtreffer erzielten.

Ein „extrem bitteres“ Ergebnis, so Hallmannsecker. Dennoch will er noch nichts abschreiben. „Rechnerisch ist noch alles möglich.“ Am letzten Spieltag trifft die DJK dann noch einmal auf Wolfratshausen – wohl ein Abstiegskampf-Endspiel. (emi)

DJK Darching II – BCF Wolfratsh. II 1:2 (0:1)

Tore: 0:1 Spreiter (45.), 1:1 Wiesgigl (59.), 1:2 Spreiter (81.).