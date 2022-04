DJK Darching bleibt oben dran, bittere Niederlage für FC Rottach-Egern

Ausgeglichener, als es das Ergebnis vermuten lässt: Trotz der 0:3-Niederlage hat sich der TSV Weyarn (in Grün) im Derby gegen die DJK Darching gut verkauft. Die zahlreichen Ausfälle machten den Weyarnern aber zu schaffen. © MK

Den dritten Sieg binnen fünf Tagen hat die DJK Darching in der Kreisklasse 2 eingefahren. Der FC Rottach-Egern erlebte hingegen eine bittere Niederlage.

Landkreis – Für die DJK Darching war es in der Kreisklasse 2 ein perfektes Osterwochenende. Die Darchinger gewannen nach dem Sieg in Wolfratshausen am Gründonnerstag auch ihre Spiele gegen FF Geretsried (2:0) und in Weyarn (3:0) und bleiben damit Rot-Weiß Bad Tölz auf den Fersen. Trotz des Heimsiegs gegen Ascholding schmelzen damit die Chancen der SG Hausham auf Platz zwei weiter dahin. Bittere Niederlagen mussten zudem der SV Bayrischzell (1:8 beim TuS Geretsried II) und der FC Rottach-Egern zu Hause gegen den SV Bad Tölz (0:2) einstecken.

DJK Darching – FF Geretsried 2:0 (0:0)

Tore: 1:0 M. Sitzberger (68.), 2:0 Adelsberger (90.)

Der Bann ist gebrochen! Nach zwölf sieglosen Jahren gegen die Fußballfreunde Geretsried gelang der DJK Darching am Karsamstag endlich wieder ein Sieg. Ohne die verletzten Johnny Schneider, Felix Schneider und Sebastian Trömer gingen die Platzherren in die Partie. Es entwickelte sich eine ausgeglichene Begegnung. Die Zeichen auf Sieg stellte Manfred Sitzberger nach einer guten Stunde, als er einen Freistoß aus 28 Metern flach durch die Gegenspieler hindurch aufs Tor brachte und den FF-Keeper zum 1:0 tunnelte. Dieser Glücksschuss blieb bis zur Schlussminute der einzige Treffer des Spiels. Den Schlusspunkt setzte Jugendspieler Alexander Adelsberger in der Nachspielzeit. „Der Freistoß von Manfred Sitzberger hat uns nach zwölf Jahren den langersehnten Sieg gegen Geretsried beschert. Maxi Saft aus der A-Jugend hat in der Innenverteidigung ein ganz starkes Spiel gemacht“, resümierte DJK-Trainer Patrick Lachemeier.

TuS Geretsried II – SV Bayrischzell 8:1 (4:1)

Tore: 1:0 Wieland (15.), 2:0 Klein (21.), 3:0 Bauer (37.), 4:0 Pilch (42.), 4:1 Müller (44.), 5:1 Klein (48.), 6:1 Klein (48.), 7:1 (80.) Klein, 8:1 Kirschner (85.)

„Uns sind vier Spieler ausgefallen und wir hatten keinen Torwart. Letztlich hatten wir keine Chance“, sagte Bayrischzells Trainer Wacco Schmid nach der hohen Auswärtsniederlage beim TuS Geretsried II. Die Platzherren machten das Spiel auf dem kleinen Kunstrasenplatz von Beginn an und führten schon im ersten Durchgang mit 4:0. Der Anschlusstreffer von Lukas Müller brachte den Gästen nicht lange Aufwind, denn Geretsried stellte nach Wiederanpfiff schnell auf 6:1 und sorgte damit für die endgültige Entscheidung. „Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen, aber wenn bei uns vier Spieler ausfallen, dann wird es ganz schwer“, sagte Schmid nach dem Schlusspfiff. Am Ende hieß es 8:1 für Geretsried.

TSV Weyarn – DJK Darching 0:3 (0:2)

Tore: 0:1 M. Sitzberger (29.), 0:2 Eigentor Butzenberger (30.), 0:3 Epp (57.)

So klar wie es das Ergebnis vermuten lässt, war der Spielverlauf beim Derby zwischen Weyarn und Darching keineswegs. Die Anfangsphase gehörte den Platzherren, die genau wie die DJK mit zahlreichen Ausfällen zu kämpfen hatten. Beim TSV scheiterten Ferhat Aksoy und Christian Wacker bereits in der ersten halben Stunde am Pfosten. Besser machte es auf der Gegenseite Manfred Sitzberger, der die Gäste mit dem ersten Torschuss in Führung brachte. Ein Eigentor nach einer Ecke bescherte den Darchingern in einem ausgeglichenen Duell noch vor der Pause das 0:2. Spätestens nach dem 0:3 von Marinus Epp nach einer Stunde war die Begegnung entschieden. Weyarn traf ein weiteres Mal die Querlatte, scheiterte aber letztlich an der Effizienz im Abschluss, was der Tabellenzweite aus Darching wesentlich besser zu lösen wusste. „Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen“, sagte Weyarns Trainer Helmut Schenk. „Wenn wir mit 1:0 oder 2:0 in Führung gehen, läuft das Spiel ganz anders, aber im Endeffekt konnten wir die zahlreichen Ausfälle nicht kompensieren.“ DJK-Trainer Patrick Lachemeier sagte: „Über 90 Minuten gesehen geht der Sieg in Ordnung, wir hatten heute zum richtigen Zeitpunkt auch das nötige Quäntchen Glück. Wir sind froh über die Punkte und hoffen, dass unsere Verletzten bald zurückkommen.“

FC Rottach-Egern – SV Bad Tölz 0:2 (0:2)

Tore: 0:1 Kühnhauser (22.), 0:2 Gavashelasvili (40.)

„Was wir abgeliefert haben, war nicht kreisklassenreif“, schimpfte Rottachs Trainer Klaus Beckmann nach der 0:2-Heimniederlage gegen den direkten Konkurrenten aus Bad Tölz. „Wir haben den Ball nicht über die Linie gebracht.“ Die Rottacher machten zwar das Spiel, konnten aus ihren Möglichkeiten aber kein Kapital schlagen. Besser machten es die Gäste, die vor den beiden Treffern individuelle Fehler der Rottacher konsequent nutzten und bereits zur Halbzeit mit 0:2 in Front lagen. Auch nach dem Seitenwechsel konnten die Kicker vom Birkenmoos das Spiel nicht mehr drehen und mussten sich am Ende geschlagen geben. „Wir haben gegen eine schwache Tölzer Mannschaft verloren. Jetzt wird es nach hinten noch einmal richtig eng“, resümierte Beckmann. „Letztlich war Tölz die cleverere Mannschaft und hat deshalb auch verdient gewonnen.“

SG Hausham – SV Ascholding/Th. 4:0 (3:0)

Tore: 1:0 Beck (20.), 2:0 Beck (22.), 3:0 Hartmann (33.), 4:0 Schmid (54.)

Keine Probleme hatte die SG Hausham beim Heimspiel gegen den SV Ascholding. Die Knappen hatten vom Anpfiff weg deutlich mehr Spielanteile. Die Gäste kamen über 90 Minuten kaum zu nennenswerten Möglichkeiten. Simon Beck per Doppelpack und Bebo Hartmann hatten die Platzherren bereits vor der Pause mit 3:0 in Führung geschossen. Den Schlusspunkt setzte Andreas Schmid zehn Minuten nach dem Seitenwechsel. „Wir waren klar überlegen und haben auch in dieser Höhe verdient gewonnen“, sagte SG-Abteilungsleiter Christian Schneidt. „Ascholding hat vielleicht zwei oder drei Mal aufs Tor geschossen. Es war eine starke Leistung der gesamten Mannschaft.“ Durch den Sieg bleiben die Haushamer im Kampf um Platz zwei weiterhin im Rennen, müssen nun aber auf einen Patzer des direkten Konkurrenten DJK Darching hoffen.

