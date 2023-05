Dominieren im Spitzenspiel: FC Real Kreuth will gegen Polling seine Position behaupten

Widerspenstiger Widersacher: Kreuths Christopher Schröter (M.) hatte beim Spiel im April mit Pollings Sebastian Gößl (l.) einen unangenehmen Gegenspieler. © Ralf Ruder

Wenn es so etwas wie einen Lieblingsgegner gibt, dann war es für Real Kreuth der SV Polling. Zumindest bis zum Vormonat, wo der Elf vom Jakobsee zuhause ein 1:1-Remis gegen den FCK gelang.

Kreuth – Die Enterbacher hat das Unentschieden nicht aus der Erfolgsspur geworfen. Sie können im Rückspiel den Spitzenplatz unverrückbar festigen.

Es ist die Begegnung zwischen den beiden Top-Mannschaften der Liga. Drei Siege und eine 10:0-Tordifferenz sollten das Unentschieden vom April als Ausrutscher aussehen lassen. War es aber nicht. Eine ausgeglichene Partie, in der Moritz Mack einen Elfmeter-Treffer benötigte, um die Punkteteilung zu ermöglichen. Dass beiden Mannschaften Abstiegsprobleme fremd sind, zeigt die Statistik. Die meisten Tore geschossen, die wenigsten hingekommen und noch keine Partie verloren.

Daran sollte auch der angekündigte Trainerwechsel in Polling nicht rütteln. „Ich will etwas anderes machen“, erklärt Michael Schöttl seine Entscheidung, sein Engagement zu beenden. Sein Kreuther Kollege hat sich auch schon mit der Zukunft beschäftigt. „Ich fühle mich seit Langem wohl in Kreuth, und da die Zusammenarbeit mit den Aktiven fruchtbar ist, bleibe ich auch“, erörtert Tobias Schnitzenbaumer seine Pläne. Wobei ihm daran gelegen ist, die Runde mit dem Spitzenplatz zu beschließen.

An seinem Erfolgskader muss er nur wenig ändern – alle Leistungsträger sind an Bord. Dass die Bank wie in den Vorwochen nur dünn besetzt ist, hängt mit dem Personal für die Reserve zusammen. Wobei gegen den SV Polling die A-Junioren mit dabei sind, die tags zuvor auf dem Platz stehen. „Wir sehen uns das Abstiegstreiben etwas von der Seite an“, meint Schnitzenbaumer. „Für uns zählt mehr, ein gutes Spiel zu machen.“