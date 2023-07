„Chris ist ein typischer Torjäger“ - Neuzugang Ströter trifft bei Holzkirchener Sieg doppelt

Holzkirchen gewinnt Test gegen Haidhausen deutlich mit 4:0. © Schmöller

TuS Holzkirchen den ersten Sieg in der Vorbereitung auf die Saison 2023/24 eingefahren. Mit 4:0 wurde der Bezirksligist SpVgg 1906 Haidhausen besiegt.

Holzkirchen - Damit feierten die TuS-Kicker – zumindest ergebnistechnisch – das erste Erfolgserlebnis der noch jungen Testphase.„Wir haben einen Schritt nach vorne gemacht“, freut sich Coach Sven Teichmann. „Aber es wird noch ein langer Prozess werden, bis wir da sind, wo wir hinwollen.“ Die Zielvorgabe richtete sich am Samstagnachmittag vor allem an die Defensive. „Darauf sollte das Augenmerk liegen“, bestätigt Teichmann. „Wir wollten stabil stehen und zu null spielen.“

Das gelang in einer relativ einseitigen Partie in jedem Fall. Und auch in der Offensive sahen die Zuschauer an der Holzkirchner Haidstraße schon erste vielversprechende Ansätze. Ganz besonders durch Neuzugang Christopher Schröter. Ein Doppelschlag des Angreifers, der vom FC Real Kreuth zu den Grün-Weißen kam, in der vierten und 22. Minute stellte die Weichen früh auf Sieg.

„Chris ist ein typischer Torjäger, das sieht man jetzt schon“, betont Teichmann. „Aber er muss auch noch ein bisschen mehr gegen den Ball arbeiten, aber das kommt schon noch.“ Zwei weitere Treffer in der zweiten Hälfte durch Dino Burkic und Seyed Suheil Amadodin sorgten für den deutlichen 4:0-Erfolg für den TuS.

Alex Dumberger wird neuer sportlicher Leiter

Unterdessen gab es bei den Holzkirchnern auch eine weitere Änderung in der sportlichen Führung. So wird Alex Dumberger ab sofort Sportlicher Leiter beim TuS. Stefan Muckenhirn wird sein Stellvertreter.

Derweil steht für die Holzkirchner der nächste Test am Donnerstag, 6. Juli, an. Hier geht es zum Nachbarschaftsderby gegen den FC Deisenhofen. Anstoß in Holzkirchen ist um 19 Uhr. Bei diesem Spiel startet auch der Vorverkauf der Jahreskarten für die neue Saison des TuS in der Fußball-Landesliga. Der Verkauf beginnt bereits um 18 Uhr. (Markus Eham)