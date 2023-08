„Dreckiger Sieg in einem Kampfspiel“: SG Hausham siegt auswärts bei DJK Waldram

Umkämpf war auch die Partie der SG Hausham gegen Peißenberg (Archivfoto). © Christian Scholle

Die SG Hausham hat einen perfekten Saisonstart in der Kreisliga 1 gefeiert. Bei der DJK Waldram setzten sich die Knappen mit 1:0 durch.

Hausham – Die SG Hausham hat einen perfekten Saisonstart in der Kreisliga 1 gefeiert und am Freitagabend die ersten drei Punkte des neuen Fußball-Jahres eingefahren. Bei der DJK Waldram setzten sich die Knappen mit 1:0 durch. Den Goldenen Treffer erzielte Niklas Steiger bereits in der ersten Halbzeit.

Die Partie wurde bereits um 18.30 Uhr angepfiffen, um nicht auf den ungeliebten Kunstrasen ausweichen zu müssen. Wirklich wach war zu Beginn aber keines der beiden Teams. „Beide Seiten waren etwas hektisch und nervös“, berichtete SG-Trainer Markus Weinbacher. So fiel der Haushamer Führungstreffer auch etwas unerwartet. Nach einer Balleroberung auf der linken Seite zog Außenverteidiger Niklas Steiger in die Mitte und feuerte die Kugel aus 20 Metern einfach mal auf das Waldramer Tor. Das Leder schlug unhaltbar im langen Kreuzeck ein. Die Knappen waren fortan die bessere Mannschaft, zwingende Chancen waren aber auf beiden Seiten Mangelware.

Auch in der zweiten Halbzeit war das Duell vor allem kampfbetont. Das Geschehen spielte sich vorwiegend zwischen den Strafräumen ab. Möglichkeiten waren hüben wie drüben rar gesät. In der Schlussphase rannten die Waldramer noch einmal an und versuchten den Ausgleich zu erzwingen. Die Partie wurde hektischer, was auch noch in zwei Platzverweisen gipfeln sollte. In der 90. Minute sah ein Waldramer bei einem SG-Konter wegen einer Notbremse die Rote Karte. Wenig später wurde ein weiterer Spieler der Hausherren wegen Wiederholtem Foulspiel vom Feld geschickt, ehe nach sieben Minuten Nachspielzeit der erste Haushamer Saisonsieg feststand.

„Es war ein dreckiger Sieg in einem Kampfspiel“, resümierte Weinbacher. „Für uns war es aber ein wichtiger Erfolg, der Selbstvertrauen für die nächsten Wochen gibt. Jetzt können wir uns auf das nächste Match in Kreuth konzentrieren.“

DJK Waldram – SG Hausham 0:1 (0:1)

SG Hausham: Erhard - Ngoc, Köstler (72. Schauer), Steiger (88. Fritz), Baumgartner - Diene, Grill, Schmid, Trettenhann, Beck - Siglreitmaier (82. Hamm)

Tor: 0:1 Steiger (25.)

Gelbe Karten: Ettenhuber, Faganello, Ryan - Schmid, Beck, Rote Karte: Häfner (Waldram/ 90./ Notbremse), Zeitstrafe: Ryan (Waldram 90.+7/ Wdh. Foulspiel)

Schiedsrichter: Alois Holzheu

Zuschauer: 210