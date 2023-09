Drei Spiele in der Kreisklasse: Saisonhighlight in Warngau erwartet - Rottach gastiert in Aying

Saisonhöhepunkt: Der SV Warngau (grün) mit Christian Schöllner (schwarz) empfängt die DJK Darching – und will einen Punkt mitnehmen. © Max Kalup

Zwei Landkreis-Duelle stehen in der Kreisklasse Gruppe 3 am Wochenende an. Für den gastgebenden SV Warngau ist der Besuch der DJK Darching ein Saisonhighlight.

Landkreis – Zwei Landkreis-Duelle stehen in der Kreisklasse Gruppe 3 am Wochenende an. Im Tabellenkeller kämpfen der SV Bayrischzell und der TuS Holzkirchen II um den ersten Sieg, dabei wird der ehemalige SV-Trainer Wacco Schmid würdig verabschiedet. Bereits am Samstag um 13 Uhr geht es in Warngau heiß her, wenn das Derby gegen die DJK Darching angepfiffen wird. Eine schwere Aufgabe erwartet den FC Rottach-Egern am Sonntag in Aying. Die Partie zwischen dem FC Deisenhofen III und dem TSV Otterfing wurde auf Mittwoch, 11. Oktober, 19.30 Uhr verlegt.

SV Warngau – DJK Darching Sa. 13 Uhr

Ein umkämpftes Derby steigt am Samstag in Warngau. Die Hausherren müssen verletzungsbedingt weiter auf ihren Stammkeeper und ihren Kapitän verzichten. „Wir freuen trotzdem uns auf das Derby, das ist das Highlight der ganzen Saison“, erklärt SV-Trainer Daniel Mayer. „Wir spielen gegen Darching und damit gegen einen Mit-Aufstiegsfavoriten.“ Es werde schwer. „Aber vielleicht können wir sie etwas ärgern und uns einen Punkt holen“, meint Mayer. Und: „In Warngau muss man erst einmal gewinnen.“ Im Training während der Woche bereiteten sich die Kicker intensiv auf den Lokal-Rivalen vor. Auch die Gäste reisen wegen einer Hochzeit, Urlaub und Verletzungen dezimiert an und müssen die Startelf umstellen. „Warngau wird sein Heimspiel sicher gewinnen wollen und sehr körperlich in die Partie gehen“, vermutet DJK-Trainer Hans Brumbauer. Er kündigt an: „Wir wollen unsere Siegesserie trotzdem ausbauen und uns zuallererst beim SV bedanken, dass sie die Spiele jeweils um eine Stunde vorverlegt haben.“

SV Bayrischzell – TuS Holzkirchen So. 15 Uhr

Offiziell verabschiedet wird beim Match zwischen dem SV Bayrischzell und dem TuS Holzkirchen II der langjährige SV-Trainer Wacco Schmid, der das Team in die Kreisklasse geführt hat. Unter der Regie seines Nachfolgers Gerry Wimmer wollen die Hausherren gegen den Kreisliga-Absteiger aus Holzkirchen den ersten Punktgewinn der Saison schaffen. Wimmer kündigt an: „Nachdem wir in den letzten beiden Spielen auf zwei AH-Spieler zurückgreifen mussten, hoffe ich, dass wieder zwei Spieler zurückkehren.“ Der SV wolle die Verabschiedung von Wacco Schmid mit ersten Punkten feiern. Das klappe nur über Kampf und Moral, meint Wimmer.

Auf Wiedergutmachung sind auch die TuS-Kicker aus, die zuletzt in Darching mit 0:6 unter die Räder kamen. „Bayrischzell kann man schwer einschätzen, sie werden sicher alles daran setzen, die Rote Laterne an uns weiterzugeben“, sagt TuS-Coach Thomas Seethaler. „Dazu wird es aber nicht kommen, denn ich gehe davon aus, dass Darching ein Ausrutscher war und wir am Sonntag das Spiel gewinnen.“ Bei den Gästen haben sich zwei Spieler in den Urlaub verabschiedet, es gibt aber auch zwei Rückkehrer. So müssen die Holzkirchner erneut die Startelf umstellen. „Wir müssen gewinnen, wenn wir auch nur ein bisschen nach vorne schauen wollen“, fordert Seethaler.

SG Aying/Helfendorf – FC Rottach-Egern So. 15 Uhr

Nichts zu verlieren hat der FC Rottach-Egern am Sonntag beim schweren Auswärtsspiel in Aying. Die Hausherren waren in der abgelaufenen Saison erst in der Relegation am Aufstieg gescheitert und stehen nun mit neun Punkten aus drei Spielen auf Rang zwei. „Die Ergebnisse beider Mannschaften sprechen für sich“, erklärt FC-Trainer Bernhard Gruber. Seine Mannschaft sieht er als „Underdog“.

Gruber hofft auf einen Rückkehrer in der Innenverteidigung, dafür hat sich allerdings Mittelfeldmann Sebastian Lechner in den Urlaub verabschiedet. Dennoch sieht der Trainer sein Team nicht chancenlos. „Wir müssen alles geben. Im Fußball ist schon viel passiert, vielleicht können ja jetzt wir mal überraschen.“ ts