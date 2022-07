Endspiele um den Gruppensieg im Toto-Pokal

Auf eine konzentrierte Defensivleistung wird es für den SC Wall auch im Gruppenfinale gegen den SC Wörnsmühl ankommen. In der zweiten Runde gegen die SG Hausham blieb der SC ohne Gegentreffer. © stefan Schweihofer

Wer schafft es ins Halbfinale der Gruppe Ost des Toto-Pokals? Der SC Wall empfängt den SC Wörnsmühl, der TSV Otterfing ist beim ASC Geretsried zu Gast.

Landkreis – Drei Landkreis-Teams haben es im Toto-Pokal in die dritte Runde geschafft und kämpfen dort am heutigen Mittwoch um den Sieg in den Regionalgruppen. Dabei empfängt der SC Wall den SC Wörnsmühl und der TSV Otterfing ist beim ASC Geretsried zu Gast. Beide Spiele werden um 19 Uhr angepfiffen.

SC Wall – SC Wörnsmühl

Etwas überraschend stehen sich im Finale der Gruppe 5 Ost zwei A-Klassisten gegenüber. Der SC Wall setzte sich in den ersten beiden Runde gegen die höherklassigen Teams aus Weyarn (Kreisklasse) und Hausham (Kreisliga) durch. Wörnsmühl gewann in Föching (B-Klasse) und gegen Kreisklassen-Aufsteiger SV Warngau. Nun geht es um den Einzug ins Halbfinale der Gruppe Ost und einen Spielball, den der Bayerische Fußball-Verband (BFV) für die Gruppensieger ausgeschrieben hat. „Wir wollen auch das dritte Heimspiel erfolgreich bestreiten. Ich habe Wörnsmühl gegen Höhenrain beobachtet. Das ist eine gute und kompakte Mannschaft, aus der Matthias Fichtner auf der Zehn herausragte. Wir können in Bestbesetzung antreten und gehen nach dem 3:2-Sieg im Testspiel gegen Baiernrain mit breiter Brust in die Partie“, erklärt Walls Trainer Michael Niederlöhner. „Wall ist ein guter Gegner. Sie haben Hausham aus dem Pokal geworfen, wir sind also gewarnt. Aber auch wir sind gut drauf und fahren nach Wall, um das Spiel zu gewinnen. Bisher ist die Vorbereitung gut gelaufen und diesen Trend wollen wir fortsetzen“, sagt Wörnsmühls Coach Klaus Wörndl.

ASC Geretsried – TSV Otterfing

Die „Geretsried-Festspiele“ (Abteilungsleiter Dominik Urban) gehen für den TSV Otterfing weiter. Nach dem 1:0-Sieg bei den Fußballfreunden Geretsried in der Vorwoche tritt der Kreisligist aus dem Landkreis-Norden beim Kreisklassen-Aufsteiger ASC an, der sich bei der SG Tegernseer Tal knapp mit 4:3 durchgesetzt hatte. „Der ASC ist ein starker Aufsteiger in die Kreisklasse. Wir gehen davon aus, dass es schwerer wird als bei den FF“, sagt Urban. Auch Trainer Benedikt Gulielmo ist vor den Hausherren gewarnt. „Geretsried hat einige starke Kicker in seinen Reihen. Sie werden uns sicher alles abverlangen. Wir werden auf ein paar Positionen umstellen und aus einer stabilen Defensive heraus mutig nach vorne spielen“, kündigt der TSV-Trainer an. ts