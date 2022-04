Dritte Pleite in Folge kassiert: TuS Holzkirchen verliert Heimspiel gegen Unterföhring

Fußball Landesliga

Von Hans Spiegler

Eine gute erste Hälfte hat dem TuS Holzkirchen gegen den FC Unterföhrung nicht gereicht. Am Ende kassierte das Team kurz vor Schluss die dritte Niederlage in Folge.

Holzkirchen – Schaut man sich nur die erste Halbzeit an, hätte der TuS Holzkirchen beim ersten Heimspiel des Jahres einen völlig verdienten Sieg feiern können. Doch nach dem Seitenwechsel demonstrierten die Gäste vom FC Unterföhring, wie abgezockt eine Landesliga-Spitzenmannschaft sein kann. Zu den perfekten Momenten schlug der Tabellenzweite zu und bescherte dem Team von Trainer Joe Albersinger in buchstäblich letzter Sekunde die dritte Niederlage in Folge. Durch diese 1:2 Pleite steht außerdem fest, dass die Holzkirchner in den ersten sechs Spielen nach der Winterpause auf lediglich vier Zähler kommen. Einmal mehr scheint also deutlich zu werden, wie außergewöhnlich stark die Hinrunde dieser jungen Truppe war.

„Wenn du in der 93. Minute das entscheidende Gegentor bekommst, ist das natürlich sehr bitter“, erklärte TuS-Stürmer Sean Erten. „Wir wollten mindestens einen Punkt holen, und den hätten wir auch verdient gehabt.“

Gerade in der ersten halben Stunde waren die Gastgeber die bestimmende Mannschaft: Albersinger stellte mit Kapitän Maxi Drum eine Menge Erfahrung in die Viererkette und setzte auf den jungen Florian Siebler auf der Sechs neben Beni Gulielmo. Im Angriff entschied sich der Coach für einen Zwei-Mann-Sturm aus Erten und Stefan Lechner, was voll aufzugehen schien, da Toni Bauer auf dem rechten Flügel ein ständiger Unruheherd war. Der 21-Jährige war es auch, der Lechner bereits nach fünf Minuten mit einer Traumflanke bediente. Dessen schwieriger Dropkick schlug im langen rechten Eck ein und bescherte dem TuS die 1:0-Führung.

„Es hat gut ausgesehen in der ersten Halbzeit“, analysierte auch Erten. „Wenn wir da noch einen oder zwei Treffer nachlegen, was möglich gewesen wäre, wäre es ein wenig entspannter gewesen.“ Der flinke Dribbler wusste sich in dieser Phase auch immer wieder als Anspielstation langer Bälle zu beweisen, die er ein ums andere Mal geschickt weiterleitete.

Nach dem Seitenwechsel wirkten die Gäste ein wenig wacher und nutzten prompt den ersten schläfrigen Defensivmoment der Holzkirchner: Top-Torjäger Bastian Fischer, der bis dahin kaum und wenn überhaupt durch Standards auffiel, stellte 120 Sekunden nach Wiederanpfiff seine ganze Klasse zur Schau: Mit einer kurzen Täuschung und dem rechten Außenrist legte er die Kugel zum Ausgleich hinter die Linie. „Dass Unterföhring druckvoll rauskommen wird, war uns klar“, sagt Erten. „Aber da waren wir eben nicht konsequent und eng genug dran und dann passiert so was.“

In der Folge tat sich der TuS einige Minuten schwer, wieder in die Partie zu kommen. Doch Mitte der zweiten Hälfte sahen die 120 Zuschauer wieder eine ziemlich ausgeglichene Begegnung ohne viele Großchancen. Das Spiel, das eher keinen Gewinner verdient gehabt hätte, entschied schließlich Unterföhrings Robin Volland: Mit der letzten Aktion – einem Eckball, der nach Holzkirchens Geschmack aus Zeitgründen schon einer zu viel war – köpfte der bullige Stürmer den FC freistehend ins Glück und bestätigte den Holzkirchner Abwärtstrend.

Jedoch haben Erten und seine Kollegen schon am heutigen Dienstag um 20 Uhr beim SB DJK Rosenheim die Chance, zu zeigen, dass sie auch über 90 Minuten überzeugend spielen können. „Dort brauchen wir auf jeden Fall die richtige Einstellung, denn es erwartet uns wieder ein Gegner, der im Abstiegskampf steckt“, betont der 31-jährige Stürmer. Wie bei den Holzkirchnern liegt auch beim Sportbund das letzte Erfolgserlebnis schon lange zurück, sodass sich Erten sicher ist: „Wenn wir an die erste Hälfte vom Samstag anknüpfen können, unsere Chancen besser nutzen und enger am Mann stehen, müssen wir dort was Zählbares mitnehmen.“

hsp

TuS Holzkirchen – FC Unterföhring 1:2 (1:0)

TuS Holzkirchen: Zeisel – Keskin, Mättig, Drum, Kollie – Gulielmo, Siebler, T. Bauer, Korkor – Erten (75. Seidl), Lechner (88. Paal).

Tore: 1:0 Lechner (5.), 1:1 Fischer (47.), 1:2 Volland (90. + 3).

Gelbe Karte: Kollie.

Schiedsrichter: Alexander Schuster.

Zuschauer: 120.