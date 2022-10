Duell der Top-Torjäger: FC Real Kreuth empfängt SV Miesbach

Teilen

Gegen die ehemaligen Kameraden würde Tachsin Chraloglu (Nummer 10) sicher gerne ein Tor erzielen. © TP

Der SV Miesbach zieht bislang ohne Niederlage durch die Kreisligasaison, der FC Real Kreuth würde das im Heimspiel gerne ändern.

Kreuth – Es gibt verschiedene Ansichten, ob das aktuelle Tabellenbild auch der Spielstärke entspricht. Aber Zahlen lügen nicht. Und wenn eine Mannschaft nach elf Spieltagen ohne Niederlage geführt wird, ist die Tabellenführung kein Zufallsprodukt. Und diesen Spitzenplatz will der SV Miesbach am Samstag (15 Uhr) beim FC Real Kreuth verteidigen. Auch wenn der Enterbach für jeden Gegner ein heißes Pflaster ist.

Seit jeher ist es ein heiß umkämpftes Derby, wenn Kreuth und Miesbach aufeinandertreffen. Dies mag auch daran liegen, dass mehrere Aktive vom Tegernsee schon das Trikot in der Kreisstadt trugen. So waren Tachsin Chraloglu, Andreas Götschl, Moritz Mack und Michael Egger schon für die Miesbacher aktiv und in der Hochkonjunktur des FC Miesbach Landkreisgrößen wie Sepp Pfluger und Alois Glaner.

Wir sind personell etwas gehandicapt“, blickt Tobias Schnitzenbaumer auf seinen Derby-Kader, „aber wir werden alles dafür tun, dass die Spannung bis zum Schlusspfiff erhalten bleibt.“ Einen Vergleich mit der pomadigen ersten Halbzeit gegen den TSV Sauerlach wischt er vom Tisch: „Das Spiel ist analysiert, kritisiert und im Detail besprochen. Jetzt muss mal wieder Ruhe einkehren.“

Miesbach will Tabellenspitze verteidigen

Eine besondere Taktik, weil es gegen den Spitzenreiter geht, hat sich der Kreuther Trainer nicht überlegt. Es ist das Markenzeichen der Enterbacher, dass sie über den Kampf ins Spiel finden. Keine halbherzigen Zweikämpfe und abgefangene Angriffe mit hohem Tempo bei den Gegenstößen beantworten. Diese Spielweise hat schon vielen Gegnern Respekt eingeflößt.

In diesem Derby treffen auch die beiden erfolgreichsten Torjäger der Liga aufeinander. Christopher Schröter mit elf Treffern und Josef Sontheim, der einsam mit 15 Toren die Kreisliga-Auswertung anführt. Wobei Schröter neun seiner elf Tore alleine gegen Sauerlach erzielt hat. Sontheim war es auch, der mit seinen beiden Toren den 2:0-Hinspielsieg der Miesbacher gesichert hat.

Dass die Duelle gegen Kreuth regelmäßig mit knappen Resultaten enden und die Atmosphäre am Enterbach gegen Miesbach stets aufgeladen ist, weiß auch Hans-Werner Grünwald. Der Kreisstadt-Trainer hat nach dem Abschlusstraining seine Burschen eingenordet. Der Sportplatz am Enterbach ist vergleichsweise klein, die Räume dadurch eng. Und der Tabellenstand spricht aus seiner Sicht für die Platzherren: „Kreuth hat gegen uns nichts zu verlieren. Wir aber müssen Flagge zeigen.“ Er will den Jahreswechsel vom ersten Platz aus feiern. Und entsprechend am Enterbach nicht baden gehen.