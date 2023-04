Duell der Vorrunden-Meister: SV Miesbach beim TSV Peißenberg

Auf Abstand gehalten hat der SV Miesbach mit Dominic Baumann (l.) zuletzt unter anderem den ASV Habach. © Max Kalup

Der SV Miesbach ist beim TSV Peißenberg gefordert und will im Duell der Vorrunden-Meister den Abstand auf die Verfolger wahren.

Miesbach – Der SV Miesbach liegt in der Gruppe A der Kreisliga-Meisterrunde trotz der ersten Niederlage des Jahres gegen den SV Ohlstadt weiterhin an der Tabellenspitze. Allerdings ist das Feld näher zusammengerückt. Sieben Punkte trennen den Spitzenreiter und das Schlusslicht. Umso wichtiger ist das Spiel am Samstag um 14 Uhr beim TSV Peißenberg. „Wir dürfen jetzt nicht lange nachdenken. Es heißt Mund abwischen und weitermachen. Wir wollen in Peißenberg mit einem Dreier zurück in die Erfolgsspur kommen“, erklärt SV-Trainer Hans-Werner Grünwald.

Personell muss er umstellen. Keeper Tobias Magritsch fehlt aus privaten Gründen, für ihn steht Nils Janßen zwischen den Pfosten. Auch auf Florian Voit müssen die Miesbacher verzichten. Der Angreifer zog sich erneut eine Bänderverletzung am Knöchel zu. Dafür steht Dominik Baumann nach überstandener Erkrankung wieder zur Verfügung. „Wir haben die Fehler aus dem Ohlstadt-Spiel besprochen. Wir haben zu viele Standards zugelassen“, analysiert Grünwald. „Durch die Niederlage ist die Konkurrenz nähergekommen, jetzt brauchen wir wieder einen Sieg, um den Abstand zu wahren.“

Für Peißenberg ist das Heimspiel gegen den SV allerdings die wohl letzte Chance, sich noch einmal in den Kampf um die ersten beiden Ränge zurückzumelden. „Wir werden Peißenberg sicher nicht unterschätze, in unserer Gruppe geht es sehr eng zu, da war das 0:6 sicher eher die Ausnahme“, sagt der SV-Coach. Mit 0:6 kamen die Peißenberger zuletzt in Lenggries unter die Räder und brennen nun auf Wiedergutmachung. Was die Qualität der Hausherren angeht, gibt es in Anbetracht des ersten Platzes nach der Vorrunde keine Zweifel. „Wir hatten diese Woche einen guten Zug im Training und haben drei Mal trainiert. Wir fahren optimal vorbereitet nach Peißenberg“, verspricht Grünwald.

Dort wartet ein großer Rasenplatz, dem die Regenfälle der vergangenen Tage aber sicher zugesetzt haben. „Wir freuen uns darauf, endlich wieder auf Rasen zu spielen“, verrät Grünwald. Mit etwas mehr Zielstrebigkeit in der Offensive sind die Miesbacher in Peißenberg der Favorit. Für beide Teams zählt nur ein Sieg, sodass man durchaus ein Top-Spiel der beiden Vorrunden-Meister erwarten kann. ts