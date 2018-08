Duell der ungeschlagenen Mannschaften

A-Klasse 3

von Andreas Lengenfelder schließen

In Rottach-Egern steht am Samstagnachmittag gegen die Sportfreunde Fischbachau das Spitzenspiel in der A-Klasse 3 auf dem Plan.

Rottach-Egern – Das Spitzenspiel in der A-Klasse 3 steigt an diesem Wochenende in Rottach-Egern, wo der FC die Sportfreunde Fischbachau empfängt. Beide Teams haben einen starken Saisonstart hingelegt und sind bislang noch ungeschlagen. Vor allem den SF haben das nur wenige zugetraut, nachdem man in der Vorsaison lange hatte zittern müssen und schließlich erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt perfekt gemacht hatte.

„Ich wusste, dass die Mannschaft gut ist und letzte Saison, vor allem in der Vorrunde, unter Wert geschlagen wurde“, sagt Michael Kellerer, der zu Beginn der Saison als Trainer in Fischbachau übernommen hat und sich jetzt auf die Herausforderung in Rottach-Egern freut: „Das wird ein wichtiger Prüfstein für uns, aber wir wollen es machen wie in den letzten Wochen: hinten gut stehen und vorne ein Tor mehr schießen.“

Personell kann Kellerer dabei aus dem Vollen schöpfen. Sein Gegenüber Holger Fritz muss hingegen auf zwei Stammkräfte verzichten. Abwehrspieler Adrian Werner fehlt verletzt, Bastian Landenhammer ist beruflich verhindert. Dennoch ist die Marschroute klar: „Das ist ein Heimspiel und das wollen wir mit aller Macht gewinnen“, sagt Fritz. „Wobei Fischbachau sicher kein leichter Gegner ist und ich schon ein Spiel auf Augenhöhe erwarte.“

Dass die Sportfreunde momentan auf dem zweiten Tabellenplatz liegen überrascht ihn nicht: „Die haben letzte Saison schon eine richtig starke Rückrunde gespielt, sich aus dem Abstiegssumpf gezogen und haben den Schwung jetzt mitgenommen und einen Lauf gestartet.“ Den wollen Fritz und sein Team am Samstag stoppen.