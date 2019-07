Jugendberichte vom TSV Weyarn

Berichte vom TSV Weyarn

Die Begegnung der SG Weyarn/Wall gegen den FC Deisenhofen III war eine einseitige Angelegenheit. Durch Verletzung und Krankheit musste die SG auf drei D-Jugendspieler zurückgreifen.

C – Deisenhofen III 0:12 (0:5)

Die Begegnung der SG Weyarn/Wall gegen den FC Deisenhofen III war eine einseitige Angelegenheit. Durch Verletzung und Krankheit musste die SG auf drei D-Jugendspieler zurückgreifen. Nach nur wenigen Minuten führte der FCD 2:0. In der ersten Halbzeit kam die SG nur zu drei Torschüssen. Dies ist nicht verwunderlich, denn Deisenhofen hat bislang nur sechs Gegentreffer kassiert. Mit 6:0 ging es in die Pause. Im Anschluss machte der FC so weiter, und die SG kassierte auch in der zweiten Spielhälfte sechs Tore. Von den hohen Niederlagen gegen Sauerlach und Deisenhofen abgesehen, ist die erste Saison der Spielgemeinschaft als Erfolg zu werten.

D – TSV Grünwald II 2:4 (1:2)

Die D-Jugend des TSV Weyarn verspielte im Spitzenspiel der Gruppe 4.1 gegen den TSV Grünwald II die letzte theoretische Chance auf den Aufstieg. Die Gäste führten nach drei Minuten bereits mit 2:0. Danach bewiesen die Weyarner Moral und wurden von Minute zu Minute stärker. Bene Hub gelang der Anschluss, und er hatte kurze Zeit später sogar den Ausgleich auf dem Fuß. Danach war es ein Spiel auf Augenhöhe. Die Entscheidung fiel Mitte der zweiten Halbzeit durch einen Foulelfmeter. Es folgten der vierte Treffer für Grünwald und ein schönes Tor durch Michi Babl zum 2:4-Endstand.

E1 – SC Gaißach 2:10 (1:4)

Für die E1-Jugend des TSV Weyarn stand das Nachholspiel gegen den SC Gaißach an. Zwar ging Weyarn früh in Führung, doch nach einigen vermeidbaren Gegentoren stand es zur Pause 1:4. Die zweite Halbzeit war quasi eine Kopie der ersten, und so hieß es 2:10 für die Gäste.

SV Wackersberg – F1 4:7 (4:1)

Die F1-Jugend des TSV Weyarn war beim SV Wackersberg zu Gast. Der TSV kam gut ins Spiel und ging mit 1:0 in Führung. Allerdings verflachte das Spiel der Gäste zusehends, und Wackersberg führte zur Pause 4:1. Die zweite Hälfte gehörte dann dem TSV Weyarn, und so rollte Angriff um Angriff auf das Wackersberger Tor. Mit Leidenschaft, sehenswerten Kombinationen und schönen Toren fuhren die Weyarner einen 7:4-Sieg ein. Die Tore erzielten Flori Seidl (5) und Valentin Hub (2).

