Kicken wie die Profis – nur am Bildschirm

E-Sport findet immer mehr Unterstützer

E-Sport ist mehr als nur an der Konsole zocken. Der TSV Weyarn und der SV Miesbach wollen sich nun bei der bayerischen Meisterschaft beweisen.

Vier junge Männer starren gebannt auf eine große Leinwand. In ihren Händen halten sie alle einen Controller. Gewissermaßen einen Steuerknüppel, um das zu kontrollieren, was wenige Meter vor ihnen auf dem Bildschirm passiert. Sie sind hoch konzentriert. Sie ärgern sich, freuen sich, fluchen manchmal und jubeln oftmals euphorisch. Die vier jungen Männer spielen „FIFA 19“, ein Computerspiel auf der Spielekonsole Playstation 4. Oder anders ausgedrückt: Sie betreiben E-Sport.

Noch nie gehört? E-Sport, das ist die Kurzform für elektronischen Sport. Es bezeichnet ganz allgemein einen Wettkampf zwischen mehreren Menschen im Rahmen eines Computerspiels. Neben Sport stehen aber auch Strategiespiele wie etwa „League of Legends“ ganz hoch im Kurs. Obendrein ist es die am stärksten wachsende Sportart. So stark, dass der Bayerische Fußballverband – als erster Sportverband überhaupt – sich nun dieses Trends angenommen hat und in diesem Jahr zum ersten Mal die sogenannte eClub Championship ausrichtet. Ein virtuelles Turnier im bayerischen Fußball.

Es ist die erste offizielle Meisterschaft im E-Football für alle bayerischen Vereine. „Der Spaß steht aber ganz klar im Vordergrund“, sagt Manuel Maurer vom TSV Weyarn. Der TSV ist einer von zwei Fußballvereinen im Landkreis, die am Qualifikations-Turnier für den Bezirk Oberbayern am Ostermontag teilnehmen werden.

„FIFA spielen wir im Freundeskreis eigentlich recht regelmäßig“, erklärt Maurer. Es sei ein wahres Hobby für ihn und seine Freunde vom TSV. Dabei geht es beim Qualifikationsturnier durchaus um den sportlichen Wettkampf. Bis zu 256 Teams (bestehend aus jeweils zwei Spielern) kämpfen im Zwei-gegen-zwei-Modus gegeneinander – online versteht sich. Der Sieger qualifiziert sich dann für das Endturnier aller bayerischen Bezirke im Juli in Landshut. „Schließlich kann man als Hauptpreis einen Vereinsbus gewinnen“, sagt Maurer. „Das ist doch etwas.“

Das möchten auch die Spieler des SV Miesbach, des zweiten Landkreis-Vertreters. „Die Konzentration spielt dabei eine große Rolle“, betont Tobias Ringl. „Wenn ich FIFA spiele, kann ich währenddessen nichts anderes tun. Nicht einmal Musik hören.“ Zudem ist er überzeugt, „dass es auch körperlich sehr anstrengend ist. Wenn man eine Stunde lang intensiv spielt, merkt man das richtig.“

Deshalb möchte Ringl zumindest im Bezirk Oberbayern möglichst weit kommen, um am Ende vielleicht doch beim Endturnier in Landshut teilnehmen zu können – im Finale dieses sportlichen Wettkampfs.

E-Sport, das ist eine Idee, die freilich nicht alle begrüßen. Dabei dreht sich alles um die Frage: Ist das Zocken vor einem Bildschirm überhaupt Sport? Und sollen sich Sportvereine in diese Richtung engagieren?

„Es geht ja hauptsächlich um die Vereinsmitglieder, damit sich die E-Sportler nicht woanders organisieren“, erklärt Anton Lechermann, beim Bayerischen Fußballverband Spielgruppenleiter im Bereich Zugspitze. „Aber für mich“, gibt er zu, „ist das eigentlich kein Sport.“

Sport hätte für den Funktionär des SV Arget vornehmlich mit „körperlicher Ertüchtigung“ zu tun. Für viele E-Sportler stellt sich diese Frage jedoch nicht. Sie wollen einfach ihr Hobby wettkampfmäßig ausüben.

Klar ist auch: E-Sport boomt. „Die Verbände müssen sich über kurz oder lang damit beschäftigen“, stellt Maurer fest. Wie etwa auch der TSV Weyarn. Der hat sich nämlich für den Ostermontag einiges einfallen lassen. So stehen vor dem eigentlichen Qualifikationsturnier ab 18 Uhr abends nur zwei der drei gemeldeten Mannschaften fest. Das dritte Team wird über ein internes Ausscheidungsturnier vergeben.

„Wir machen da ein richtiges Event daraus“, sagt Maurer mit spürbarer Vorfreude. So wird eine große Leinwand und zwei Fernseher mitsamt drei Playstations das Weyarner Sportheim schmücken. Jedes Vereinsmitglied kann dort teilnehmen.

Der eine oder andere wird sich dann vielleicht doch einmal auf den nebenliegenden Weyarner Fußballplatz begeben. Natürlich zwischen den Spielen, um unter Umständen einem echten Ball hinterherzujagen. Selbstverständlich nur zur Entspannung.

