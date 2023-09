Egger trifft dreifach: FC Real Kreuth gewinnt mit 4:1 gegen den SV Miesbach

Viel Einsatz, zu wenig Zählbares: Der SV Miesbach (in Weiß) hielt gegen den FC Real Kreuth in der ersten Hälfte noch gut mit, doch die Offensive der Gäste nutzte ihre Chancen. © Thomas Plettenberg

4:1-Erfolg im Derby: Der FC Real Kreuth hat verdient gegen den dezimierten SV Miesbach gewonnen. Mit dem Ergebnis waren beide Vereine einverstanden.

Miesbach/Kreuth – Tobias Schnitzenbaumer, Trainer des FC Real Kreuth, war nach dem Derby beim SV Miesbach am Freitagabend sichtlich erleichtert. „Endlich haben wir mal wieder in Miesbach gewonnen“, sagte der FC-Coach. Miesbachs Interims-Trainer Christian Pralas, der den gesperrten Hans-Werner Grünwald an der Seitenlinie vertrat, sprach von einer berechtigten Niederlage seiner Elf: „Kreuth war körperlich stärker, und wir haben zu viele individuelle Fehler gemacht. Letztlich war der Elfmeter zum 1:2 der Knackpunkt.“ Am Ende setzten sich die Gäste vom Enterbach in der Kreisstadt verdient mit 1:4 durch. Das Resultat fiel letztlich um ein Tor zu hoch aus.

Die Gäste präsentierten sich aber nicht nur fitter, sondern hatten auch die reifere Spielanlage. So stehen die Kreuther mit zwölf Punkten aus vier Spielen weiterhin an der Tabellenspitze der Kreisliga 1, während der SV aus den letzten beiden Partien nur einen Zähler einfahren konnte.

Die Miesbacher gingen ohnehin bereits dezimiert in die Partie und mussten Mitte der ersten Hälfte auch noch Robert Mündl mit Verdacht auf eine schwere Knieverletzung vom Feld nehmen. Dennoch hatte der SV die erste Großchance auf seiner Seite. Nach einem Zweikampf im Zentrum war Josef Sontheim der Gästedefensive enteilt, sein Abschluss strich aber knapp am langen Pfosten vorbei.

Torlos in die Halbzeitpause

Kreuths Routinier Andreas Götschl grätschte wenig später im letzten Moment in eine gute Schusschance von SV-Kicker Florian Stoib. Auf der anderen Seite klärte SV-Keeper Tobias Magritsch gegen Moritz Mack. Dan Petru Samoila scheiterte für die Kreuther am Pfosten, ehe es torlos in die Halbzeitpause ging.

Die Gäste spielten bereits im ersten Durchgang munter mit und hatten ihre Chancen. Im zweiten Abschnitt kam bei den Kreuthern Matchwinner Michael Egger ins Spiel. Nach starkem Diagonalball von Lukas Frank traf er mit seinem ersten Ballkontakt zum 1:0 für Kreuth. Gespielt waren da seit Wiederanpfiff noch keine zwei Minuten.

Wenig später gab es Elfmeter für die Hausherren. Janik Collette stellte seinen Körper in den Laufweg von Sean Erten, und Sontheim verwandelte den Strafstoß trocken zum 1:1.

Das Derby wurde nun hektischer, war aber keineswegs überhart. Die Miesbacher mussten noch zwei weitere Male wechseln, ehe es Elfmeter für Kreuth gab. Lukas Frank nahm eine Abwehraktion von Jonas Matschiner dankbar an, und Mack verwandelte zur erneuten Führung. Egger hätte wenig später den Sack bereits zumachen können, doch er vergab freistehend.

Kreuth „giftiger und griffiger“ - Lob des SV

So dauerte es bis zur Schlussphase, ehe er den dritten Kreuther Treffer markierte. Collette setzte sich auf dem Flügel gegen Erten durch, brachte das Leder scharf ins Zentrum, und Egger vollstreckte zum 3:1. Die Messe war damit gelesen, doch Kreuth hatte noch nicht genug. Lukas Frank steckte durch für Mack, der legte quer zu Egger. Dieser hatte keine Mühe, seinen dritten Treffer zum 4:1 zu erzielen.

Den Miesbachern merkte man den Kräfteverschleiß deutlich an. Kreuth ließ nichts mehr anbrennen und brachte den Sieg sicher über die Zeit. Aufgrund des klaren Spielstands konnte der junge und sehr souveräne Schiedsrichter Moritz Breitruck auf eine Nachspielzeit nahezu komplett verzichten.

„Wir haben in den ersten 15 Minuten gut begonnen und sind auch nach der Pause gut rausgekommen. Aber insgesamt war Kreuth giftiger und besser“, resümiert Pralas. Schnitzenbaumer dagegen war mit seinem Team hochzufrieden: „Die erste Halbzeit war ausgeglichen. Nach der Pause wollten wir den Sieg mehr und waren auch konditionell fitter. Die Tore haben wir super herausgespielt und diesmal unsere Chancen auch effizient genutzt.“

SV Miesbach – FC Real Kreuth 1:4 (0:0)

SV Miesbach: T. Magritsch – T. Veit, M. Veit, D. Magritsch, Pindado (78. N. Städter) – Matschiner, Stoib (72. Feicht), Mündl (22. Voit/ 48. Kram), Erten, Schwarzenbach – Sontheim.

FC Real Kreuth: Zieringer – S. Mayr, M. Mayr, Götschl, Colette – T. Frank, Kölbl, L. Frank, Moritz, Mack – Samoila (45. Egger).

Tore: 0:1 Egger (47.), 1:1 Sontheim (54./ FE), 1:2 Mack (72./ FE), 1:3 Egger (79.), 1:4 Egger (83.).

Gelbe Karten: Matschiner, Erten, Schwarzenbach, M. Veit, Städter – M. Mayr, T. Frank, Kölbl.

Zuschauer: 249.

Schiedsrichter: Moritz Breitruck.