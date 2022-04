Eigentor entscheidet Derby: Miesbach siegt in Kreuth

Dieses Duell mit Miesbachs Markus Weinbacher (2.v.l) gewann Andreas Götschl. Allerdings war der Kapitän des FC Real Kreuth der Pechvogel des Derbys, der mit einem Eigentor der einzige Treffer des Tages beisteuerte. © Steffen Gerber

Das Derby zweier ersatzgeschwächter Mannschaften zwischen dem FC Real Kreuth und dem SV Miesbach wird durch ein Eigentor zugunsten der Gäste entschieden.

Kreuth/Miesbach – Mit zahlreichen Ausfällen auf beiden Seiten gingen der FC Real Kreuth und der SV Miesbach am Samstag ins Landkreis-Derby der Kreisliga 1. Am Kreuther Enterbach entwickelte sich ein durchwachsenes Spiel, das vor allem im ersten Durchgang von zahlreichen Fehlpässen geprägt war. Die Zuschauer riss es jedenfalls nicht von den Bänken, was die Kicker auf den Rasen brachten. Dennoch fiel der goldene Treffer bereits nach einer guten halben Stunde – fast schon symptomatisch durch ein Eigentor. Markus Voit schickte Florian Stoib steil, den Abschluss konnte Kreuths Keeper Louis Sachau parieren. Der abgewehrte Schuss prallte aber von Andreas Götschl unglücklich ins eigene Tor. Zuvor hatte Christian Altenburg die einzige Chance des Spiels für die Miesbacher gehabt, scheiterte jedoch mit einem Kopfball an Sachau. „Die beiden Mannschaften haben sich neutralisiert. Wir haben einen Fehler gemacht und der wurde gleich bestraft. Das darf uns aber auch nicht passieren“, ärgerte sich Kreuths Trainer Reiner Leitl.

Auch nach der Pause war das Derby arm an Torchancen. Voit scheiterte für die Gäste mit einem Alleingang, auf der anderen Seite hatte Moritz Mack den Ausgleich auf dem Schlappen, sein Schuss verfehlte das Gehäuse jedoch knapp.

Kreuth ohne zwingende Chancen

Die Kreuther mussten mehr riskieren, dies eröffnete den Kreisstädtern Räume für Konter. Der eingewechselte Johannes Schwarzenbach vergab einen Alleingang und die Hausherren kratzten einen Schuss von Josef Pötzinger von der Linie. „In dieser Phase haben wir es versäumt, mit dem zweiten Tor alles klarzumachen“, ärgerte sich Miesbachs Trainer Hans-Werner Grünwald. So blieb es bis zur Nachspielzeit spannend, am Ende nahmen die Miesbacher alle drei Punkte mit nach Hause, zumal die Hausherren auch in der Schlussphase zu keinen zwingenden Chancen mehr kamen.

„Ein Derby will man nicht verlieren und das Eigentor war unglücklich. Ich mache der Mannschaft keinen Vorwurf, beide Teams waren sehr ersatzgeschwächt und bei uns haben die Spieler aus der zweiten Mannschaft ihre Sache gut gemacht. Insgesamt war das von uns für ein Derby aber zu wenig“, resümierte Leitl.

Leitl gibt Grünwald einen aus

„Das Spiel selbst war nicht so berühmt, in der ersten Halbzeit gab es viele Fehlpässe. Wir haben es aber hinten gut gemacht und Moritz Mack und Franz Huber aus dem Spiel genommen. So steht jetzt das zweite Mal in Folge die Null“, resümierte Grünwald. „Der Einsatz hat bei uns gepasst, aber wir haben uns das Leben teilweise selbst schwer gemacht. Der Sieg ist insgesamt verdient, auch wenn es ein Eigentor war, waren wir in meinen Augen um das eine Tor besser.“

Im Anschluss ließen die Kicker beider Seiten den Abend im Kreuther Vereinsheim ausklingen und auch das versprochene Freibier ging über den Tresen. „Der Reiner hat mir nach dem Spiel gleich ein Bier bezahlt, unser Plan ist aufgegangen“, berichtete Grünwald schmunzelnd.

FC Real Kreuth – SV Miesbach 0:1 (0:1)

FC Real Kreuth: Sachau - S. Mayr, Colette, Götschl, Schmid - S. Kölbl, Yilmazer, L. Frank, Sollacher - Huber, Mack.

SV Miesbach: T. Magritsch - Ma. Veit, Altenburg, Mündl, To. Veit - Pötzinger (83. Bauer), Stoib, Feicht (77. Matschiner), Pindado - Weinbacher (70. Schwarzenbach), Voit.

Tor: 0:1 Götschl (31./ET).

Gelbe Karten: Colette - Pötzinger. Schiedsrichter: Fabian Porsche.

Zuschauer: 100.