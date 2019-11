Ein absoluter Triumph: TuS Holzkirchen düpiert Rosenheim mit 8:0

„Die Freude ist riesig“

von Hans Spiegler schließen

Holzkirchen – Man traute seinen Augen nicht: In der Rolle des Außenseiters fegte der TuS Holzkirchner in sensationeller Art und Weise über den SB DJK Rosenheim hinweg. Mit 8:0 schickte die Elf von Trainer Jozo Ereiz die statistisch beste Offensive der Liga beim ersten Heimspiel der Rückrunde nach Hause und hat nun ebenfalls 41 Ligatore auf dem Konto – der Sportbund fand in über die gesamte Spielzeit nicht statt und erlebte einen unvergleichlichen Totalausfall.

Die Holzkirchner feierten dadurch nicht nur den höchsten Saisonsieg, sondern auch drei sehr wertvolle Punkte gegen die Abstiegsrelegation. „Die Freude ist riesig und der Sieg war enorm wichtig“, erklärt Sean Erten. „Wir haben alle in der Kabine noch zusammen gefeiert.“

Der Fußballplatz an der Haidstraße nähert sich langsam der Zeit, an dem er aufgrund des Wetters gerne mal seine eigenen Gesetze schreibt. Der Platz wird tiefer, die Rutschgefahr größer und die Fehler mehr und kaum ein Verein fährt mit Freude nach Holzkirchen.

Dass trotz dessen sehr ansehnlicher Fußball zu zelebrieren ist, bewies am gestrigen Nachmittag lediglich Holzkirchen. Bereits nach 17 Minuten begann das Torfestival für den TuS: Erten, der in weiterer Abwesenheit von Beni Gulielmo und Lars Doppler erneut als Kapitän überzeugte, startete einen Konter mit einem schnellen Dribbling und legte dem kreuzenden Toni Bauer den Ball mit perfektem Timing in den Lauf – der 19-Jährige blieb vor dem Tor eiskalt und vollendete flach ins lange rechte Eck.

20 Minuten später konnten die Zuschauer erahnen, worauf diese Partie hinauslaufen würde. Der Spielzug zum 2:0 führte die hochgelobten Rosenheimer her, ein Lupfer auf Bauer hebelte die Gästeabwehr aus und der Torschütze legte quer auf Burhan Bahadir, der nur noch einschieben musste. Ohne auch nur den Hauch von Gegenwehr auszustrahlen ließ der Sportbund den Gastgeber spielen und sich ein ums andere Mal düpieren, wie in der 41. Minute: Daniel Höpfinger kam aus etwa 20 Metern völlig frei und unbedrängt zum Schuss, der unhaltbar abgefälscht den Weg zum 3:0 ins Tor fand.

Mit dem Wissen, dass Rosenheim durchaus in der Lage ist, Drei-Tore-Rückstände aufzuholen, ging der Bayernliga-Absteiger in die zweite Hälfte hinein und besorgte den Gästen die mit großer Wahrscheinlichkeit schlimmste Halbzeit der jüngeren Vergangenheit. Nachdem Rosenheims eingewechselter Top-Stürmer Marko Dukic die einzig echte Großchance alleine auf Torwart Benedikt Zeisel zulaufend kläglich vergab, machte der TuS weiter, wo er aufgehört hatte – Christopher Korkor konnte entspannt in den rechten Sechzehner eindringen und mit einem satten Rechtsschuss unter die Latte auf 4:0 erhöhen.

Danach ging es Schlag auf Schlag und dermaßen einfach für Holzkirchen: 30 Minuten vor Abpfiff dribbelte Bauer an die Grundlinie, legte präzise quer auf Erten, der wiederum nur zum 5:0 einschieben musste. Vier Minuten später legte Bauer abermals – diesmal per Kopf nach einem Freistoß – ab und Sahin Bahadir konnte mühelos zum 6:0 einnicken. Tor Nummer sieben fiel 180 Sekunden später, als Korkor auf Linksverteidiger Luka Zebec ablegte und dieser das Leder mit rechts in den Winkel schlenzte.

Das Kuriose daran war, dass das Heimteam all diese Aktionen ohne jeglichen Stress des Gegners im Strafraum durchführen konnte – es wirkte wie Arbeitsverweigerung. Zu guter Letzt durfte auch noch Joker und A-Jugend Spieler Andreas Bauer einnetzen und mit einem platzierten Flachschuss ins kurze Eck den 8:0 Endstand herstellen.

Am Ende konnten die Gäste um Trainer Harry Mandl froh sein, dass das aus ihrer Sicht schreckliche Spiel nicht zweistellig endete – Holzkirchen bewies dagegen, wie viel Potenzial selbst ohne mehrerer Leistungsträger im Team steckt und klettert auf Tabellenrang elf. Kapitän Erten freut sich nicht nur deshalb schon auf die kommenden Aufgaben: „Bei uns war von der ersten Sekunde an zu spüren, dass wir alle unbedingt wollen – das gibt der Mannschaft Selbstvertrauen und das nehmen wir jetzt mit.“

TuS Holzkirchen – SB DJK Rosenheim 8:0 (3:0)

TuS Holzkirchen: Zeisel – Gerg, Zetterer, Mättig, Zebec – B. Bahadir, Höpfinger, S. Bahadir (71. A. Bauer) – Erten (66. Maurer), T. Bauer (68. Grbic), Korkor.

SB DJK Rosenheim: Krause – Vieregg, Ugolini, Kuchler, Oberberger – Ofenmacher (71. Baumgartner), Brich, Börtschök, Baldassarra (56. Sengül)– Selimovic (46. Dukic), Reichmacher.

Tore: 1:0 (17.) T. Bauer, 2:0 (37.) B. Bahadir, 3:0 (41.) Höpfinger, 4:0 (59.) Korkor, 5:0 (61.) Erten, 6:0 (65.) S. Bahadir, 7:0 (68.) Zebec, 8:0 (78.) A. Bauer.

Zuschauer: 115.

Schiedsrichter: Matthias Putz (SV Perlesreut).

Gelbe Karten: S. Bahadir - Ugolini.