SG Hausham empfängt SV Miesbach – ein Derby mit hoher Intensität

Stephan Leitner kennt seinen Kader noch nicht. © THOMAS PLETTENBERG

Auch wenn die äußeren Bedingungen wohl nicht optimal sein werden, ist die Vorfreude auf das dritte Kreisliga-Derby der Saison groß.

Hausham/Miesbach – Am heutigen Freitagabend um 19.30 Uhr empfängt die SG Hausham in der Meisterrunde Gruppe A der Kreisliga den SV Miesbach.

Die Kreisstädter sind mit einem Heimsieg gegen den Mitfavoriten ASV Habach in die Rückrunde gestartet und führen die Tabelle an. Die Hausherren nahmen in Peißenberg einen Zähler mit und liegen mit fünf Punkten in Lauerstellung.

Bereits in der Hauptrunde standen sich die Lokalrivalen zweimal gegenüber. Beim ersten Duell in Hausham trennte man sich 1:1, in Miesbach kassierte die SG eine von nur zwei Saisonniederlagen. Die Kreisstädter siegten damals mit 2:0.

Auch heute Abend dürfen die Zuschauer wieder eine spannende Partie erwarten, die aber wohl vom Kampf geprägt sein wird. „Es ist ein Derby, der Platz ist tief, und es ist wieder starker Wind angesagt. Deshalb werden vor allem die kämpferischen Tugenden gefordert sein“, vermutet SG-Coach Stephan Leitner. Auch Miesbachs Trainer Hans-Werner Grünwald ist gewarnt: „Wir wissen um die Schwere der Aufgabe und erwarten ein ähnlich schweres Spiel wie in der Vorrunde. Der Platz ist tief. Dann kommt der Derbyfaktor hinzu. Ich erwarte ein Spiel mit hoher Intensität.“

Personell sieht es auf beiden Seiten gut aus. Bei den Miesbachern fehlte Jonas Matschiner noch mit Adduktorenproblemen, dafür steht Sebastian Esterl wieder zur Verfügung. Die Knappen werden wohl den gleichen Kader aufbieten können wie zuletzt in Peißenberg. Allerdings machte die Vorbereitung auf beiden Seiten Problemen.

Hans-Werner Grünwald: Trainer des SV Miesbach. © THOMAS PLETTENBERG

„Das Training war diese Woche zäh“, berichtet Leitner. „Am Montag haben wir gefühlt im Schneesturm trainiert, am Mittwoch war der Boden an der Agip sehr tief.“ Da sah es beim SV Miesbach entspannter aus. „Wir waren am Dienstag auf dem Kunstrasen, haben dann aber am Donnerstag auf Rasen trainiert, um uns daran zu gewöhnen“, erzählt Grünwald. „Bis auf zwei Einheiten im Trainingslager waren wir sonst bislang nur auf Kunstrasen.“

Die Haushamer wollen mindestens einen Zähler in der Bergbaugemeinde behalten. „Miesbach ist zurecht Tabellenführer und nach dem Sieg gegen Habach Favorit für den Aufstieg“, sagt Leitner. „Wir müssen uns im Vergleich zum letzten Spiel steigern, sonst wird es schwer, etwas mitzunehmen.“

Auch sein Miesbacher Kollege hat Respekt. „Bei Hausham sieht man, dass die Automatismen greifen“, stellt Grünwald fest. „Sie sind ein eingespieltes und kompaktes Team, das mit Ergebnissen überzeugt. Wir werden sie nicht unterschätzen.“

Die Miesbacher wollen ebenfalls Zählbares in die Kreisstadt mitnehmen, am besten in dreifacher Form. Für die Gäste gilt es vor allem, nicht in Rückstand zu geraten. „Sonst droht uns ein Bollwerk“, warnt Grünwald. „Hausham kassiert wenig Gegentore. Wir müssen aufpassen bei Standards und Kontern und vor allem Geduld haben.“

Stattfinden soll das Derby auf jeden Fall, sofern der Platz nicht unter Wasser steht. „Aktuell nimmt der Boden das Wasser noch gut auf“, sagt Leitner. „Wenn es stark regnen sollte, entscheiden wir kurzfristig, aber wir sind optimistisch.“ Es ist also angerichtet für ein sicherlich kämpferisches Duell der beiden Landkreis-Top-Teams in der Kreisliga. (Thomas Spiesl)