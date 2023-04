Weyarn-Coach Schenk: „Es ist ein erstes Endspiel“

Helmut Schenk, Trainer des TSV Weyarn, fordert von seiner Mannschaft eine kämpferische Leistung. © Thomas Plettenberg

Nach der Pleite gegen die Fußballfreunde aus Geretsried nimmt Weyarns Trainer Helmut Schenk seine Spieler vor dem Duell gegen Krün in die Pflicht.

Weyarn – Bereits am heutigen Freitagabend empfängt der TSV Weyarn in der Abstiegsrunde Gruppe H der Fußball-Kreisklassen den SV Krün zum Kellerduell und möchte dabei mit einem Heimsieg die jüngste 0:2-Niederlage gegen die Fußballfreunde Geretsried vergessen machen. Die Gäste liegen im Klassement aktuell zwei Punkte vor den Klosterdörflern. Diese könnten also mit einem Heimsieg erstmals die Abstiegsplätze verlassen.

„Wir erwarten einen kampfstarken Gegner und sind fast schon zum Siegen verdammt.“

Angepfiffen wird die Partie bereits um 18 Uhr auf dem Weyarner Hauptplatz, da dieser über kein Flutlicht verfügt. Verlegt wurde die Begegnung auf Wunsch der Gäste.

„Wir erwarten einen kampfstarken Gegner und sind fast schon zum Siegen verdammt“, sagt Weyarns Trainer Helmut Schenk. „Es ist ein erstes Endspiel, in dem wir über den Kampf ins Spiel finden müssen“, erklärt Schenk. Der Kader der Hausherren ist wieder etwas breiter aufgestellt als zuletzt, sodass man beim TSV optimistisch ins nächste Heimspiel geht. (ts)