Ein erwartet enges Spiel: TuS Holzkirchen II empfängt FC Real Kreuth

Umkämpft sind die meisten Duelle des TuS Holzkirchen II mit dem FC Real Kreuth. In der vergangenen Saison endeten beide Aufeinandertreffen 2:2. © MAx Kalup

Der TuS Holzkirchen II empfängt den FC Real Kreuth. Beide Teams kämpfen in der Saison noch mit ihrer Konstanz.

Holzkirchen – Ob es durch den neuen Modus in der Kreisliga wirklich mehr richtige Derbys gibt, sei dahingestellt. Trotzdem spricht die Derby-Bilanz in der noch jungen Saison bisher noch nicht für den TuS Holzkirchen II: Zwei Landkreisduelle, zwei Niederlagen. Geht es nach den Grün-Weißen soll sich das am Samstag ändern, wenn die TuS-Reserve den kriselnden FC Real Kreuth empfängt.

„Ich erwarte ein ähnlich enges Spiel wie zuletzt gegen Rot-Weiß Bad Tölz“, sagt TuS-Coach Florian Ächter. Da hatte sich seine Truppe während der Woche – nach zwei knappen Niederlagen zuletzt – einen 1:0-Erfolg erkämpft (wir berichteten). „Es geht natürlich auch darum, wer von beiden Teams das nötige Quäntchen Glück hat“, stellt Ächter klar. Das hatten seine Schützlinge am Dienstagabend gegen Bad Tölz, als der fulminante Schuss von Holzkirchens Drilon Shukaj nicht nur die Torflaute beendete, sondern auch für eine erhebliche Steigerung des eigenen Selbstvertrauens sorgte.

Daran mangelt es dem FC Real derzeit. „Es läuft definitiv nicht nach Plan bei uns“, bestätigt Real-Coach Tobias Schnitzenbaumer. Nach seiner Amtsübernahme und einer Pleite gegen Otterfing feierten die Königlichen immerhin einen Kantersieg gegen das abgeschlagene Schlusslicht Sauerlach. Allerdings gingen seine Schützlinge in der Woche darauf gegen Miesbach wiederum leer aus. „In Holzkirchen erwarte ich natürlich eine Steigerung von meiner Mannschaft“, fordert Schnitzenbaumer. „Wir müssen es wieder besser schaffen, uns vorne klare Chancen herauszuspielen und auch mal in Führung zu gehen.“

Derweil kann der Kreuther Übungsleiter wohl aus dem Vollen schöpfen. Einzig Kilian Kölbl kämpft seit einigen Wochen mit muskulären Problemen, will sich am Samstag aber durchbeißen. „Wir waren bislang in keinem Spiel die schlechtere Mannschaft, aber wir brauchen einfach mal ein Erfolgserlebnis“, sagt Schnitzenbaumer. Genau das hatten die Holzkirchner während Woche. „Aber wir haben uns dort nie leichtgetan. Es waren immer hart umkämpfte Spiele“, erinnert sich Kreuths Trainer. Es wird spannend werden zu sehen, wer sich an der Holzkirchner Haidstraße durchsetzen kann. meh