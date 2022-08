Ein Klassenunterschied: FC Real Kreuth schießt gegen Sauerlach 14 Tore

Teilen

Christopher Schröter vom FC Real Kreuth erzielte fünf Tore. © THOMAS PLETTENBERG

Der FC Real Kreuth hat sich in der Kreisliga den Frust von der Seele geschossen. Zu spüren bekam das der TSCV Sauerlach in Form von 14 Toren.

Kreuth – Wenn in den Worten des siegreichen Trainers Mitgefühl für den Gegner schwingt, ist zumeist ein Klassenunterschied die Ursache. So war es auf jeden Fall in der Partie des FC Real Kreuth gegen den TSV Sauerlach. „Die haben in 90 Minuten nur ein einziges Mal gefährlich aufs Tor geschossen“, bilanziert Tobias Schnitzenbaumer, „offensichtlich ist die Liga für den Personalstamm zu hoch.“ Die Enterbacher drückten ihre Überlegenheit nicht nur über Ballkontrolle und ständiges Anrennen aus, sondern auch durch Tore. Ein 14:0-Sieg ist in den Vereinsannalen der Königlichen für die Kreisliga bisher nicht verzeichnet.

Es war mehr die Entstehung als die Anzahl der Treffer interessant. „Echt gut. Genauso wie wir es im Training einstudiert haben“, erklärt Schnitzenbaumer. Ob Rückpässe von der Grundlinie an den Fünfer, schnelle Flankenwechsel oder Querlegen an der Sechzehner-Markierung auf den von hinten heranstürmenden Mitspieler. Gegen die überforderten Gäste klappte alles.

Youngster Höss macht auf sich aufmerksam

Trotz der mangelhaften Gegenwehr war das Spielverständnis von Marinus Höss, der permanent schnelle Verstöße einleitete, augenfällig. Er ist 19 Jahre jung und spielte in der Vorsaison noch bei den A-Junioren. Nun ist Höss auf dem besten Weg zu einem permanenten Platz in der Startelf. Eigentlich gehört auch Samet Yilmazer zu dieser Gilde. Er aber hat nach einer Verletzung Trainingsrückstand und wird wieder über die Reserve aufgebaut. Beim Berufs-Feuerwehrler Lukas Frank war die Trainingsbeteiligung berufsbedingt nicht optimal. Darum kam er nur eine Halbzeit zum Einsatz.

Wadlbeißer: Alle Folgen des Lokalsport-Podcasts in der Übersicht.

„Wir haben uns Selbstvertrauen geholt. Nun gilt es, den Schwung für das Derby in Miesbach mitzunehmen“, blickt Schnitzenbaumer auf die nächste Aufgabe.

In seiner Lobeshymne hatte er noch eine Dame im Köcher: Er bescheinigte der Schiedsrichterin Jaqueline Heß eine umsichtige und souveräne Spielleitung. ko

FC Real Kreuth – TSV Sauerlach 14:0 (6:0)

FC Real Kreuth: Franz - S. Mayr (79. Schober), Egger, Götschl, Schmid - Höss, K. Kölbl (46. L. Frank), T. Frank, Mack - Chraloglu, Schröter.

Tore: 1:0/2:0 Schröter (10./26.), 3:0 Chraloglu (27.), 4:0 Schröter (31.), 5:0 Mack (38./FE), 6:0 T. Frank (42.), 7:0 Chraloglu (55.), 8:0 Iancu (56./ET), 9:0 Schröter (58.), 10:0 Chraloglu (68.), 11:0 L. Frank (73./FE), 12:0 Schröter (78.), 13:0 L. Frank (89.), 14:0 Chraloglu (90.).

Gelbe Karten: L. Frank - Topbas.

Schiedsrichterin: Jaqueline Heß (VfB Sparta München).

Zuschauer: 100.