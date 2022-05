Ein müder Auftritt: TuS Holzkirchen II müht sich zu Sieg in Bad Kohlgrub

Teilen

Drilon Shukaj war an allen drei Treffern beteiligt. © THOMAS PLETTENBERG

Der TuS Holzkirchen II müht sich beim punktlosen Schlusslicht FC Bad Kohlgrub zu einem 3:2-Sieg.

Bad Kohlgrub – Es gibt Spiele, in denen man eigentlich nur verlieren kann. Zumindest gefühlt. Eine solche Partie hat der TuS Holzkirchen II am Sonntag erleben müssen: Beim punktlosen Schlusslicht aus Bad Kohlgrub mühten sich die Grün-Weißen zu einem knappen 3:2-Erfolg. „Wir haben es uns leider selbst schwerer gemacht“, resümiert Trainer Alexander Maier. „Aber es war sicher nicht unsere beste Leistung.“

Dabei ging es richtig gut los für die TuS-Kicker. Keine sieben Minuten waren gespielt, als sich Drilon Shukaj wunderbar über die linke Seite durchsetzte, zur Grundlinie lief, ehe er quer in die Mitte gab. Sein Zuspiel fand mit Michael Glatz einen dankbaren Abnehmer. Der Holzkirchner Mittelfeldakteur zirkelte das Leder wunderbar ins Eck zur frühen 1:0-Führung. Eine größere Sicherheit verlieh das den Grün-Weißen allerdings nicht. „Danach ist von uns leider nichts nachgekommen.“

Vielmehr gelang dem Tabellenletzten wenig später der überraschende Ausgleich. Ein langer Ball überwand den Holzkirchner Abwehrverbund und Kohlgrubs Florian Kraus tauchte alleine vor Raphael Blaschke im Holzkirchner Tor auf und schob zum 1:1-Ausgleich ein. „Es war einfach ein richtig schlechtes Fußballspiel“, stellt Maier klar. „Wir haben zudem zu viele Fehler im Spielaufbau gemacht.“

Partie wird noch mal spannend

Trotzdem gelang es seinen Schützlingen wenig später, noch eine komfortable Pausenführung herzustellen. Das lag nicht zuletzt an der starken Einzelleistung Shukaj. Zunächst verwertete er ein Glatz-Zuspiel zum 2:1, ehe er kurz vor der Pause einen wunderbaren Freistoß zum 3:1 ins Netz zirkelte. Im Anschluss kam danach nur noch wenig. „Eigentlich war es ein fußballerisches Desaster“, betont Maier. „Es war einfach ein energieloser Auftritt.“

Wadlbeißer: Alle Folgen des Lokalsport-Podcasts in der Übersicht.

Und fast wäre es in der Schlussphase noch einmal spannend geworden. Dann nämlich, als Bad Kohlgrub in Person von Stephan Kraus auf 2:3 herankam. Allerdings mit gütiger Mithilfe von Holzkirchens Keeper Blaschke, der dem heraneilenden Stürmer den Ball direkt in die Beine spielte. Am Ende blieb es aber beim knappen 3:2-Sieg für die TuS-Kicker und damit starken sieben Punkten aus den vergangenen drei Partien. meh

FC Bad Kohlgrub – TuS Holzkirchen II 2:3 (1:3)

TuS Holzkirchen II: Blaschke - Hummelsberger (68. Ferkau), Höger, Mayer, Sule (68. Eichner/80. Hummelsberger) - Glatz, Ledermann, Löhnert, Feldbrach - Boubacar, Shukaj.

Tore: 0:1 Glatz (7.), 1:1 F. Kraus (19.), 1:2/1:3 Shukaj (31./40.), 2:3 S. Kraus (69.).

Gelbe Karten: Angerer, Meditz, Büchl - Ledermann, Mayer.

Schiedsrichter: Adolf Schuster.

Zuschauer: 55.