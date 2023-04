Ein pfeilschnelles Feuerwerk: TSV Otterfing holt ersten Sieg des Jahres

Auch von drei Gegenspielern ließ sich Thomas Meier nicht zu sehr unter Druck setzen und erzielte nach einer kappen halben Stunde den Otterfinger Führungstreffer. © Thomas Plettenberg

Der TSV Otterfing feiert beim 2:0 gegen den SV Münsing-Ammerland ersten Sieg des Jahres.

Otterfing – Es war ein anderer TSV Otterfing, der sich dem SV Münsing-Ammerland entgegenstemmte. Nichts mehr war zu spüren von den Nackenschlägen der Vorwochen. Schon in der Kabine motivierten sich die Nordring-Kicker lautstark und die gegenseitigen Anfeuerungen waren auch auf dem Platz zu hören. Offensichtlich das richtige Konzept, denn gegen die Gäste vom Ostufer des Starnberger Sees gewann der TSV mit 2:0. Kein glücklicher Otterfinger Sieg, sondern dem Spielverlauf entsprechend.

„Jeder einzelne Spieler bei uns hat gebrannt. Und auf dieses Feuerwerk hatten die Münsinger keine passende Antwort“, erklärt Benedict Gulielmo, welcher Sinneswandel dem Erfolg zugrunde lag. Wobei der Nordring-Trainer nicht nur an der Startelf gefeilt hatte, sondern auch am Konzept. Seine Burschen sollten die Gäste erst ab der Mittellinie attackieren und dann über die pfeilschnellen Außen in Verlegenheit bringen. Und Yannik Müller, der eigentlich noch für die A-Junioren aufläuft, und Thomas Meier lösten diese Vorgabe als Flügelflitzer glänzend. In der Mitte stürmte dann Florian Bacher heran, um die Flanken der Außenstürmer abzunehmen.

Schon in der ersten Viertelstunde hatte Bacher drei gute Chancen, aber mehr als ein Aluminiumtreffer sprang nicht heraus. Einer der überfallartigen schnellen Flankenvorstöße führte zum 1:0. Meier nahm eine Vorlage in die Spitze auf, umkurvte zwei Verteidiger und schloss mit einem platzierten Flachschuss ab.

Gulielmo: Verdienter Sieg

Die Gäste, die in der Gruppe C der Abstiegsrunde bislang die meisten Treffer erzielt haben, kamen mit dieser Taktik gar nicht zurecht. Außer Standards, die entweder zu hoch angesetzt waren oder in den Fängen des Nordring-Schlussmannes Christian Utmälleki landeten, war ihrem Gefahrenpotenzial enge Grenzen gesetzt.

In der zweiten Halbzeit gelang es den Otterfingern, mit großem Einsatz, den Druck aufrecht zu erhalten. Die Gäste versuchten sich weiter mit eher harmlosen Schüssen aus der zweiten Reihe. Die Entscheidung bereiteten Simon und Magnus Eder vor. Der mit nach vorne gesprintete Müller staubte eine Kopfballvorlage zum 2:0 ab.

Ob es der am Abend bevorstehende Junggesellenabschied von Maximilian Riblinger war oder die seit Wochen andauernde Durststrecke, spielte keine Rolle. Auf jeden Fall ließen sich die Otterfinger das Heft nicht mehr aus der Hand nehmen. „Ein auch in dieser Höhe verdienter Sieg“, bilanzierte Gulielmo, „und für den Abend zusätzlicher Gesprächsstoff.“ Mit einem Dreier im Gepäck feierte es sich sicherlich noch besser.

TSV Otterfing – SV Münsing-A. 2:0 (1:0)

TSV Otterfing: Utmälleki - Michaeli (46. A. Eder), Riblinger, M. Eder, J. Eder - Müller, S. Eder, Ott, Meier (74. K. Eder) - Bacher (77. Schliersmair), Blaschke (72. Dengler).

Tore: 1:0 Meier (27.), 2:0 Müller (65.).

Gelbe Karten: Riblinger - Hirn, Niggl, Hauptmann.

Schiedsrichter: Florian Bauer.

Zuschauer: 70.