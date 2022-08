„Ein riesiger Erfolg für uns“: TuS Holzkirchen holt Auswärtspunkt in Wasserburg

Daheim hatte sich der TuS zuletzt besser geschlagen, wie hier gegen Eggenfelden. Doch auch in Wasserburg erkämpften sich die Holzkirchner einen Punkt. © Archiv TP

In einem schwierigen Auswärtsspiel hat sich der TuS Holzkirchen gegen Wasserburg einen Punkt erkämpft. Trainer Joe Albersinger ist zufrieden.

Holzkirchen – Joe Albersinger konnte den späten Samstagabend in Wasserburg sichtlich genießen. „Im Endeffekt bin ich sehr zufrieden“, sagt der Holzkirchner Trainer. Der Grund: Seine Mannschaft hatte in den 90 Minuten zuvor im schwierigen Auswärtsspiel beim Bayernliga-Absteiger eine bärenstarke Leistung abgeliefert und beim 1:1 am Ende einen wertvollen Punkt ergattert.

Noch dazu war es der erste Zähler auf einem fremden Platz in dieser Saison. Dabei hat Albersinger – im Vergleich zum souveränen 4:0-Erfolg über Eggenfelden aus der Vorwoche – mehrere Veränderungen in der Startelf vorgenommen. So musste Defensiv-Spezialist Lukas Krepek aufgrund einer leichten Zerrung kurzfristig passen. „Eine Vorsichtsmaßnahme“, erklärt Albersinger. Aron Mättig weilte unter der Woche im Urlaub, konnte daher nicht trainieren und musste in der Folge zunächst auf der Bank Platz nehmen. Für die beiden rückten Yasin Keskin und Leander Haunholder in die Startformation.

Das beeinträchtigte das neu gewonnene Holzkirchner Selbstvertrauen zu Beginn kaum. Im Gegenteil: „Wir haben einen ordentlichen Beginn hingelegt“, resümiert Albersinger. Seine Grün-Weißen begannen überaus druckvoll und gingen prompt in Führung. Einen Holzkirchner Freistoß durch Pirmin Lindner konnte die Wasserburger Abwehr zunächst abblocken, ehe der Abpraller wenig später vor den Füßen von Christopher Korkor landete. Der 27-Jährige fackelte nicht lange und zirkelte das Leder Sekundenbruchteile später zur 1:0-Führung für den TuS ins Netz.

Nach der starken Anfangsviertelstunde für die Gäste kamen die Gastgeber besser in die Partie. „In dieser Phase waren sie drückend überlegen“, räumt Albersinger ein. „Aber wir sind heute über unsere defensive Disziplin gekommen. Es war eine klare Steigerung zu den letzten beiden Auswärtsspielen.“

Eine Unachtsamkeit gab es dann aber doch: Eine maßgeschneiderte Flanke köpfte Wasserburgs Leon Simeth nach rund einer halben Stunde zum 1:1-Ausgleich ins Netz. „Es war entscheidend, dass wir danach in unserer Laufarbeit nicht nachlässig geworden sind und weiter gut nach hinten gearbeitet haben“, sagt Albersinger. Das zeigte sich insbesondere im zweiten Durchgang. „Wasserburg hatte dort zwar richtig gute Phasen“, resümiert der TuS-Coach. „Allerdings konnten sie sich kaum klare Torchancen erspielen.“

Einzig ein Schuss des von Wasserburgs Noah Müller aus rund 13 Metern strich nur knapp am TuS-Kasten vorbei. Albersingers Fazit: „Ich denke, dass wir uns am Ende mit dem einen Punkt belohnt haben.“ Es sei ein „sehr gutes Landesliga-Spiel“ und „ein riesiger Erfolg für uns“ gewesen, so der TuS-Coach.

meh

TuS Holzkirchen – TSV Wasserburg 1:1 (1:1)

TuS Holzkirchen: Zeisel – Keskin, Zetterer, Siebler (72. Ngu Ewodo), Lechner (72. Ziljkic), Korkor, Erten (86. Chauque), Haunolder (84. Touray), Lindner, Mehring, Seidl.

Tore: 0:1 Korkor (12.), 1:1 Simeth (34.).

Gelbe Karten: Kollie, Scherhag – Erten, Lindner, Mehring.

Schiedsrichter: Fabian Härle.

Zuschauer: 280.