Ein ruhmreiches Remis für Wall in Wörnsmühl

In der A-Klasse holt der SC Wall einen Punkt beim SC Wörnsmühl, die SG Waakirchen/Schaftlach siegt klar gegen Türk Spor Hausham.

Landkreis - In der A-Klasse gelingt dem SC Wall ein durchaus überraschender Punktgewinn in Wörnsmühl, bei der Waakirchen/Schaftlach bricht der Torbann gegen Türk Sport Hausham nach der Halbzeit.

SC Wörnsmühl – SC Wall 1:1 (0:1)

Tore: 0:1 Waldschütz (40.), 1:1 Mayr (67.).

Walls Trainer Sepp Bernöcker gehen so langsam die Hüte aus, die er vor seiner Mannschaft ziehen kann. Denn auch gegen den SC Wörnsmühl hat der SC Wall eine couragierte Leistung hingelegt und sich ein 1:1 erkämpft.

Auch wenn es wie schon gegen Schliersee (1:1) und Warngau (0:1) wieder nicht für einen Dreier gereicht hat, zeigt sich Bernöcker zufrieden. „Trotz wieder mal mehrerer Ausfälle haben die Jungs 90 Minuten gekämpft und ein super Spiel hingelegt“, schwärmt er. Einige kurzfristige Ausfälle hatte auch Klaus Wörndl bei den Wörnsmühlern zu beklagen. „Wir hatten mehr vom Spiel und waren nach vorne nicht effizient genug“, stellt Wörndl fest.

Kurz vor dem Seitenwechsel war es Hubert Waldschütz, der eine hervorragende Einzelleistung von Tobias Schrädler zu Walls Führung vollendete. So ging es in die Pause. „Es war uns klar, dass Wörnsmühl mit Wut im Bauch rauskommen würde. Und so war es auch“, berichtet Bernöcker. So arbeiteten sich die Hausherren mehr und mehr ins Spiel. Mitte der zweiten Hälfte gelang dann der Ausgleich, als Marinus Mays den Ball nach einem unübersichtlichen Gestocher im Strafraum zum Ausgleich über die Linie drückte.

„Insgesamt eine faire Punkteteilung, auf die wir stolz sein können“, findet Bernöcker. „In Wörnsmühl zu punkten, ist uns in der Waller Historie nicht allzu oft passiert.“ Auch Wörndl kann sich mit dem Punkt anfreunden: „Die Jungs haben das den Umständen entsprechend gut gemacht.“

SG Waakirchen/Schaftlach – Türk Spor Hausham 5:1 (0:0)

Tore: 1:0 Förderer (68.), 2:0 Ernst (69.), 3:0 Eybel (76.), 4:0 Eybel (83./FE), 4:1 Stuck (84.), 5:1 Vitolo (86.).

Sie hat sich lange erfolgreich gewehrt, die Elf von Türk Spor Hausham. Am Ende musste sie sich dennoch deutlich mit 1:5 gegen die SG Waakirchen/Schaftlach geschlagen geben. „Die erste Halbzeit war wieder in Ordnung“, findet Spielertrainer Mark Stettinger, der aber um die größte Baustelle seiner Mannschaft weiß: die Ausdauer. „Dementsprechend schleichen sich immer wieder Fehler im Spiel ein.“

Aufseiten der SG ist Trainer Vincent Lechner ebenfalls nicht sonderlich zufrieden. „Wir hatten in der ersten Viertelstunde fünf richtig gute Chancen, dann läuft das Spiel schon früher in eine Richtung.“ Und so ging es mit einem 0:0 in die Pause. Nach dem Seitenwechsel trafen die Hausherren wie am Fließband. Ein „hochverdienter Sieg“, findet Lechner. Für beide Teams geht es in der Tabelle nur noch um die goldene Ananas. emi