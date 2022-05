Ein Sieg ist Pflicht: TSV Weyarn empfängt SF Egling

Helmut Schenk, Trainer des TSV Weyarn © THOMAS PLETTENBERG

Einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt kann der TSV Weyarn mit einem Sieg gegen die SF Egling machen.

Weyarn – Nach der bitteren Niederlage beim Derby in Hausham, bei dem die Weyarner trotz einer starken Leistung 0:2 verloren und ohne Punkte blieben, wartet ein echtes Endspiel auf die Klosterdörfler. Am heutigen Mittwochabend um 19 Uhr empfangen sie die SF Egling-Straßlach. Da die Partie auf dem Hauptplatz ausgetragen wird, beginnt das Duell aber wohl einige Minuten früher.

Die Hausherren können gegen das Tabellenschlusslicht wieder auf die Dienste von Christoph Bencic, Seppi Leitner und Albert Michl zurückgreifen. Dafür hat sich Ferhat Aksoy in den Urlaub verabschiedet. In Anbetracht von nur noch einem Zähler Vorsprung auf die Abstiegsrelegation ist ein Sieg für die Hausherren absolute Pflicht. „Es zählen nur drei Punkte. Wenn die Mannschaft an die kämpferische Leistung des letzten Spiels anknüpfen kann und dieselbe Moral zeigt, bin ich sicher, dass wir als Sieger vom Platz gehen werden“, erklärt TSV-Trainer Helmut Schenk die Bedeutung der Partie.

Da die Gäste in der gesamten Rückrunde erst vier Punkte einfahren konnten, sind die Hausherren im Abstiegsduell auch der Favorit. Auch das Hinspiel gewannen die Weyarner bereits klar mit 3:1. ts