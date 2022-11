Ein Spiel ums Prestige: TuS Holzkirchen II empfängt TSV Otterfing zum Derby

Teilen

Einen knappen 1:0-Sieg dank eines Treffers kurz vor Schluss feierte der TSV Otterfing im Hinspiel am heimischen Nordring. Die Aufgabe dürfte auch beim TuS Holzkirchen nicht leichter sein. © ARCHIV WED

Beim Heimspiel des TuS Holzkirchen II gegen den TSV Otterfing geht es nicht nur um Bonuspunkte für die Abstiegsrunde, vor allem für Otterfings Trainer Benedict Gulielmo ist die Partie besonders.

Holzkirchen – Für Benedict Gulielmo ist es kein Spiel wie jedes andere. Wenn am Sonntag (15 Uhr) sein TSV Otterfing zum Jahresabschluss im Nachbarschaftsduell beim TuS Holzkirchen II antritt, dann ist es für das Holzkirchner Urgestein und jetzigen Otterfinger Trainer die erste Rückkehr an die alte und langjährige Wirkungsstätte. „Natürlich ist es etwas Besonderes“, gibt Gulielmo zu. „Ich muss aufpassen, dass ich nicht in die falsche Kabine abbiege“, sagt er mit einem Schmunzeln.

Wie es bei einem Derby sein soll, steht insbesondere das Prestige Vordergrund. „Auch wenn es sportlich eigentlich um nichts mehr geht“, betont Gulielmo, da der TSV bereits als Vierter der Vorrundentabelle feststeht. Man wolle sich natürlich mit einem Derbysieg in die Winterpause verabschieden.

Das möchte ganz sicher auch der TuS Holzkirchen II. „Wir wollen unbedingt gewinnen“, stellt TuS-Coach Florian Ächter klar, der sein Team im Aufwind sieht. Die Zahlen bestätigen seine These. Schließlich konnten die Grün-Weißen zuletzt in Hausham einen Punkt ergattern und eine Woche später in Kreuth mit einer echten Notelf sogar 3:2 gewinnen. „Vielleicht ist Otterfing derzeit sogar etwas down“, hofft Ächter. Die vergangenen Partien seien schließlich „nicht die Otterfinger Wochen“ gewesen. Den anvisierten Platz unter den ersten Drei hat der TSV klar verpasst.

Für Holzkirchen geht es um die Bonuspunkte

Personell dürfte sich in diesem letzten Spiel des Fußballjahres 2022 einiges erst kurzfristig entscheiden. Nämlich, ob Holzkirchens Leonhard Eichner und Tristan Hummelsberger (beide angeschlagen) auflaufen können. „Ich hoffe schon, dass sie spielen können“, sagt Ächter. Bei den Otterfingern steht hinter den Einsätzen von Maximilian Dengler sowie Florian Bacher noch ein dickes Fragezeichen. Dengler plagen Leistenprobleme, Bacher ist angeschlagen und konnte nicht trainieren.

Für die Holzkirchner Reserve geht es derweil noch im Fernduell mit dem FC Real Kreuth (auswärts in Lenggries) um den fünften Platz in der Abschlusstabelle – und damit um vier oder zwei Bonuspunkte für die Abstiegsrunde. „Ich sehe uns im Großen und Ganzen auf einem guten Weg“, meint Holzkirchens Trainer. „Wir haben uns stabilisiert und in der Abstiegsrunde geht’s dann ans Eingemachte.“ Ehe es so weit ist, soll aber am Sonntag noch ein Sieg im Derby gegen Otterfing und den alten Spezl Gulielmo her.