Ein Tor zum Abschied: Benedict Gulielmo darf im letzten Spiel für TuS Holzkirchen jubeln

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Abschiedsmoment: Benedict Gulielmo (r.) traf bei seinem letzten Spiel für den TuS Holzkirchen zum zwischenzeitlichen 2:2 bei der SpVgg Landshut. Er wechselt für die neue Saison zum Bezirksliga-Absteiger TSV Otterfing. © Thomas Plettenberg

Zum Abschied ein Erfolgsmoment: In seinem letzten Spiel für den TuS Holzkirchen hat Benedict Gulielmo ein Tor erzielt. Das Spiel selbst ging am Ende aber verloren.

Holzkirchen – Nicht nur für Zahlenfreaks wäre es eine schöne Kombination gewesen: Benedict Gulielmo sichert mit seinem fünften Saisontreffer Tabellenplatz fünf für den TuS Holzkirchen. Die Realität auf dem Platz der SpVgg Landshut war um eine „Fünf“ ärmer. Die Holzkirchner kassierten nach Gulielmos Tor zum 2:2 in der 75. Minute kurz vor Schluss noch das 2:3 und mussten damit im letzten Saisonspiel den siegreichen SC Eintracht Freising noch im Klassement vorbeiziehen lassen. Für Gulielmo ganz persönlich war es trotzdem ein besonderer Moment, bei seinem letzten Auftritt im TuS-Trikot noch mal zum Torjubel anzusetzen.

Wie berichtet, wurde bereits vor dem letzten Heimspiel gegen Eintracht Karlsfeld bekannt, dass das Holzkirchner Urgestein den Verein in Richtung Otterfing verlässt. Durchaus überraschend, wie Trainer Joe Albersinger auf Nachfrage bestätigt. Damit meint er auch die anderen Abgänge von Franz Fischer sowie Sebastian Bauer und Toni Bauer. Alle seien fest eingeplant gewesen für die nächste Spielzeit. „Jetzt müssen wir sie bestmöglich ersetzen.“

Auf der Suche nach Ersatz war Albersinger zuletzt auch oft beim Zusammenstellen der Aufstellung. Diverse Ausfälle erschwerten dies. „Das steckst du nicht auf Dauer weg“, erklärt er. Auch ein Grund für die durchwachsene Rückrunde des TuS.

Auch im letzten Saisonspiel glichen sich die Abläufe. Die Holzkirchner machen die Tore nicht und geraten durch individuelle Fehler in Rückstand. Gaben sie gegen Karlsfeld noch eine 2:0-Führung aus der Hand, liefen sie in Landshut permanent hinterher. Bereits in der 13. Minute musste Torwart Markus Grünewald zum ersten Mal hinter sich greifen. Weitere Chancen der Landshuter parierte er laut Albersinger aber stark. Die Noch vor der Pause hatte ... Lindner den Ausgleich auf dem Fuß, scheiterte aber alleine vor dem Torwart. „Wir sind in der ersten Hälfte zu hoch gestanden“, analysiert der Trainer. Dadurch sei es dem Gegner gelungen, mit schnellen Bällen hinter die Abwehrkette zu kommen.

Stefan Lechner war es dann, dem in der 51. Minute das 1:1 gelang. Vom nächsten Treffer der Landshuter (70.) erholten sich die Holzkirchner deutlich schneller – Gulielmo sei Dank. Fast wäre es dann zum zweiten 2:2 in zwei Spielen (auch eine schöne Statistik) gekommen, doch in der 89. Minute gelang Landshut doch noch das entscheidende Tor. „Eigentlich haben wir uns da stabilisiert“, erklärt Albersinger. Sogar einen Sieg habe er da für möglich gehalten. Dass die Partie erneut in die falsche Richtung kippte, lag an einem – wie sollte es anders sein – individuellen Fehler. Ein Ballverlust an der Mittellinie – und das Schicksal des TuS war besiegelt.

Wenig überraschend daher, dass Albersinger das Abstellen dieser Probleme als vorrangiges Ziel für die Vorbereitung auf die neue Saison ausgibt. Dass es – nicht zuletzt durch die genannten Abgänge – dafür auch personelle Verstärkung braucht, daraus macht der Coach keinen Hehl. In allen Mannschaftsteilen gebe es Handlungsbedarf. Nach vier bis fünf Neuzugänge – junge und erfahrene gleichermaßen – werde man sich umschauen.

Dass der TuS die Saison nun auf Rang sechs abschließt, ist laut Albersinger zweitrangig. Die andere Fünf – Gulielmos Treffer zum Abschied – wiegt deutlich mehr.

SpVgg Landshut – TuS Holzkirchen 3:2 (1:0)

TuS Holzkirchen: Grünewald – A. Bauer (35. Mättig), Drum, Kollie (69. Paal, 79. Feurer), S. Bauer – Siebler, Gulielmo, Erten (69. Krepek), Lindner (86. Rizzo) – Fischer, Lechner.

Tore: 1:0 Ignjatic (13.), 1:1 Lechner (51.), 2:1 Seferi (70.), 2:2 Gulielmo (75.), 3:2 Sigl (89.).

Gelbe Karten: Drum.

Schiedsrichter: Tobias Barth.

Zuschauer: 90.