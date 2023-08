„Ein Warnschuss zum richtigen Zeitpunkt“: Kreuth unterliegt Rottach im Test

Trainer Tobias Schnitzenbaumer startet mit Real Kreuth nächste Woche in die Kreisliga-Saison. © Thomas Plettenberg

Das Derby gegen den FC Rottach-Egern hat der Kreisligist FC Real Kreuth kurz vor dem Saisonauftakt mit 1:3 verloren. Vor allem die Chancenverwertung blieb ausbaufähig.

Landkreis – Der FC Real Kreuth startet am Samstag, 12. August, um 15 Uhr mit dem Heimspiel gegen den SV Münsing in die neue Kreisligasaison. Zur Vorbereitung hat das Team von Trainer Tobias Schnitzenbaumer kurzfristig noch ein Testspiel gegen den FC Rottach-Egern vereinbart. Im Derby gab es eine 1:3-Niederlage. Die Enterbacher erarbeiteten sich zwar eine Vielzahl an Chancen, vergaben aber die meisten fahrlässig.

Nur Tobias Frank traf für Kreuth, doch Franz Pietzko glich kurz vor der Pause per Elfmeter aus. Nach einem geradlinig vorgetragenen Konter gelang Andre Schmidt Rottachs 2:1-Führung. Zu allem Übel leisteten sich die Kreuther noch einen Abwehrschnitzer, der zu einem weiteren Strafstoß führte. Pietzko trat erneut an und traf zum 1:3-Endstand. „Beide Elfer waren berechtigt“, stellt FCK-Trainer Schnitzenbaumer fest. „Ein Warnschuss für uns zum richtigen Zeitpunkt.“ (ko)