Eine Bereicherung für die Dorfgemeinschaft: SC Wall feiert 60-Jähriges

Nicht nur als Unterstützerin war Hanni Stumböck (M. mit weißer Kopfbedeckung) ein wichtiges Bindeglied des SC Wall. Sie rief vor 50 Jahren auch die Damengymnastik ins Leben. © Privat

Der SC Wall feiert sein 60-jähriges Bestehen. Eine Zeit mit vielen Anekdoten.

Wall – Vor dem SC Wall liegen spannende Tage: Der Sportclub feiert sein Vereinsjubiläum, sein 60-Jähriges. Ehe am Samstag, 16. Juli, im Rahmen eines Sommerfests der große Festakt begangen wird, fand bereits vergangenen Samstag ein Jubiläumsturnier der F- und E-Junioren statt. Dabei konnte insbesondere der eigentliche Gründungsprozess der Waller mit der einen oder anderen Anekdote aufwarten.

Peter Huber erinnert sich an jenen Abend kurz Weihnachten 1961 ganz genau. Er ist neben Reiner Kuhn eines der zwei noch lebenden Gründungsmitglieder. Ein inoffizielles. „Ich war damals erst 17 Jahre alt und damit noch nicht volljährig“, gesteht Huber. „Aber in dem Gasthof, in dem wir uns getroffen hatten, war meine Mutter als Bedienung tätig.“ Sie bekam Wind von dem Vorhaben und wollte für ihren Sohn unterschreiben. Alle anderen Mitglieder waren dafür – mit einer Ausnahme. „Derjenige nahm es eben ganz genau“, sagt Huber und lacht. So war er bei der Gründungssitzung am 23. Dezember 1961 mit von der Partie, ein offizielles Gründungsmitglied ist er aber nicht. Während das frisch gebackene SC-Führungsteam den tatsächlichen Gründungsakt auf das kommende Jahr 1962 verschob, führten Kuhn, Huber und Co. eigentlich nur das fort, was bereits 1949 in den 1950er-Jahren begonnen wurde. Doch der erste Verein im Dorf hielt aus unterschiedlichen Gründen nicht lange.

Unterdessen gestalteten sich die ersten Jahre des jungen Sportclubs durchaus wild. So turbulent, dass an Spieltagen der Fußballabteilung beim nahe liegenden Waller Gemeindehaus oftmals vorsichtshalber die Fensterläden geschlossen wurden. Der Grund: Die zahlreichen Torschüsse am Wochenende verpassten gern einmal deutlich ihr Ziel und sorgten nicht selten für zerbrochene Scheiben in der Verwaltung. Peter Huber dürfte daran weniger beteiligt gewesen sein. Der Torhüter verdiente sich aufgrund seiner zahlreichen Paraden den Spitznamen Sepp Maier von Wall. „Zu Beginn hatten wir sogar noch Holztore“, erinnert sich Huber.

Einen weiteren frühen Meilenstein des SC bildet das Jahr 1967 mit der Gründung der Langlaufabteilung. Eine Erfolgsgeschichte. Allen voran dank Sepp und Hansi Estner, die um Deutsche Meisterschaften mitliefen. Den Höhepunkt im Waller Wintersport bildete olympische Bronzemedaille bei den Spielen 1980 in Lake Placid von Hansi Estner.

Hanni Stumböck gründete Sparte Damengymnastik

Mit dabei war auch Hanni Stumböck, die damals den Empfang des Olympioniken organisierte. „Ich kannte seine Frau gut und dann haben wir hin prompt vom Flughafen abgeholt“, erinnert sich Stumböck. In Wall angekommen fand eine große Feier statt, zahlreiche Waller Kinder empfingen Estner im Spalier. Mit Skiern, versteht sich.

Doch Stumböck spielte bereits zuvor eine gewichtige Rolle in der Geschichte des SC. Sie leitete vor 50 Jahren die Eröffnung der Sparte „Damengymnastik“ in die Wege und betrat damit absolutes Neuland. Denn vorher war der SC Wall Männersache. „Ich war schon drei Jahre lang in Gmund beim Turnen dabei“, erzählt Stumböck. „Da kam mir Idee: Wir könnten das ja in Wall auch machen.“ Gesagt, getan. Das Echo war sehr positiv. Stumböck fand sofort zahlreiche Mitstreiterinnen, die Sparte wurde aus der Taufe gehoben.

Eines ist beim Sommerfest an diesem Wochenende sicher: Hanni Stumböck und Peter Huber werden es dazu nutzen, um auf ihren SC anzustoßen und mit zahlreichen Weggefährten in alten Zeiten zu schwelgen. Und natürlich auch, um sich auf alle viele weitere erfolgreiche Jahre des SC Wall zu freuen.

Der Festtag

beginnt am Samstag, 16. Juli, um 10 Uhr auf dem Sportgelände. Das Rahmenprogramm besteht unter anderem aus Fußballspielen der Kinder gegen die Eltern, Turnieren der Stockschützen, Biathlon, Spielstationen, Tombola oder Musik.