Eine gute Ausgangslage erspielen: SV Warngau startet in Egling in die Relegation

Eine volle Hütte wie beim Spiel gegen Irschenberg erwartet der SV Warngau für die Relegationsspiele – und hofft auf einen besseren Ausgang. © Max Kalup

Den direkten Aufstieg hat der SV Warngau am letzten Spieltag aus der Hand gegeben, jetzt geht es in der Relegation gegen die SF Egling-Straßlach.

Warngau – Die A-Klassensaison 2021/22 geht für den SV Warngau in die Verlängerung. Nach der Niederlage im entscheidenden Meisterschaftsspiel gegen den TSV Irschenberg (wir berichteten) geht es für den Zweitplatzierten aus Warngau nun in der Relegation um den Aufstieg in die Kreisklasse. In zwei Spielen gegen die SF Egling-Straßlach wird ein weiterer verbleibender Platz ausgespielt, das Hinspiel in Egling beginnt am heutigen Donnerstag um 18.30 Uhr.

Einen kleinen Vorteil sieht Daniel Mayer, Trainer des SV Warngau, in der Erfahrung des verlorenen Irschenberg-Spiels. „Das war praktisch schon ein Relegationsspiel, in dem es um den Aufstieg ging“, findet Mayer, der seine Spieler gar nicht unbedingt aufbauen musste. „Wir haben das Spiel durchgesprochen und wollen ein paar Sachen ändern.“ Denn auch wenn die Niederlage etwas unglücklich zustande kam, bei fünf Gegentoren könne man nicht von einem unverdienten Resultat sprechen, weiß Mayer. Unter anderem die Nervosität soll gegen Egling abgelegt werden.

Über den Gegner aus der Kreisklasse hat sich Mayer im Vorfeld so gut es geht informiert. Er weiß um die gute Offensive und erwartet eine Mannschaft, „die besser ist, als ihr Tabellenstand aussagt“. Die Spielzeit in der Kreisklasse 2 beendeten die Eglinger auf dem vorletzten Platz. Allerdings: Die letzten drei Spiele gegen den SV Bayrischzell, den SV Bad Tölz und den TSV Weyarn gewannen die Sportfreunde allesamt. Die Warngauer, deren letzte Niederlage vor dem Irschenberg-Spiel im September vergangenen Jahres zu finden ist, sind also vor einer Mannschaft mit aufsteigender Form gewarnt.

Warngau kann sich Vorteil erspielen

Nach dem Hinspiel heute Abend, zu dem auch ein Fanbus fährt, steht am Sonntag (14 Uhr) das Rückspiel in Warngau auf dem Programm. Dafür gilt es sich eine gute Ausgangslage zu erspielen. Aufgrund der Auswärtstorregel sieht Trainer Mayer im Rückspiel auf dem eigenen Platz einen Vorteil. „Wir sind Sonntagsspiele daheim gewohnt“, sagt der Coach. Im Hinspiel soll es also auf jeden Fall ein Auswärtstor geben. Und die Statistik spricht für die Warngauer. Bis auf zwei Spiele traf der SVW in jedem Spiel der Saison, während Egling in nur einem Spiel ohne Gegentor blieb. „Wir werden uns nicht verstecken“, macht Mayer daher klar.

Und selbst wenn die erste Relegationsrunde gegen Egling nicht zum Aufstieg reichen sollte, gibt es noch eine weitere Chance. Denn der Verlierer spielt am Donnerstag in einer Woche (9. Juni) gegen den Verlierer zwischen dem SV Eurasburg-Beuerberg (Kreisklasse) und dem ASC Geretsried (A-Klasse) in Holzkirchen um einen der letzten Plätze in der nächsten Kreisklassensaison.