Eine gute Partie abliefern: TuS Holzkirchen will sich bei ASV Dachau für Leistung belohnen

Eine Halbzeit lang dominierte der TuS Holzkirchen um Florian Siebler zuletzt die Partie gegen den FC Unterföhring. In Dachau wollen die Grün-Weißen an diese Leistung anknüpfen. © Max Kalup

Der TuS Holzkirchen will beim ASV Dachau die spielerische Entwicklung fortsetzen - und sich für die Leistung belohnen.

Holzkirchen – Belohnung. Es ist wohl das Wort, welches am besten zum bisherigen Saisonverlauf des TuS Holzkirchen passt. Oder um genauer zu sein: Es geht darum, dass sich die Grün-Weißen endlich für den Aufwand und die Leistungen, die sie über die Mehrheit der Landesliga-Partien gezeigt haben, belohnen. Insbesondere am vergangenen Samstag zeigte sich das erneut, als der TuS gegen Unterföhring vornehmlich im ersten Durchgang einen famosen Auftritt hinlegte, am Ende aber erneut ohne Punkte da standen (wir berichteten). „Ich habe das relativ schnell abgehakt“, beteuert Holzkirchens Trainer Joe Albersinger. „Wir wollen das Positive mitnehmen.“ Die nächste Chance, um eine gute Leistung zu zeigen, gibt es an diesem Samstag beim Auswärtsspiel in Dachau.

Durchaus eine schwierige Aufgabe, wie Holzkirchens Übungsleiter weiß. „Das ist ein Team mit einer sehr guten taktischen und defensiven Disziplin“, sagt er und fügt an: „ Sie wollen vielleicht nicht immer das Spiel machen, aber sie treten sehr geschlossen als Mannschaft auf.“ Das zeigten die Mannen aus dem Münchner Norden bei ihren jüngsten Auftritten. Schließlich holte Dachau starke sieben Zähler aus den vergangenen drei Partien. Der Aufsteiger scheint sich, nach einem schwachen Saisonstart, erfolgreich in der höheren Spielklasse etabliert zu haben. „Wir dürfen uns gegen sie nichts erlauben“, warnt Albersinger daher. „Es dürfte ein sehr interessantes Spiel werden.“

Eine wichtige Partie allemal, in der nicht nur der TuS-Übungsleiter hofft, dass sich die personelle Situation zumindest ein wenig entspannt. Lars Doppler ist wieder aus dem Urlaub zurück und wird in den Kader zurückkehren. Eine Option für die Startelf dürfte der erfahrene Kicker allerdings nicht sein. Gleiches gilt für Chaka Menelik Ngu Ewodo und Florian Mayer, die zumindest während der Woche wieder ins Training eingestiegen sind. Dennoch könnten sie dem TuS mehr entscheidende Möglichkeiten als zuletzt bieten. Bei Alexander Mehring (zuletzt krank) sowie Stefan Lechner und zu guter Letzt Maximilian Drum wird sich das Comeback noch verschieben. Drum trainiert immerhin wieder individuell und „das schmerzfrei“, wie Albersinger versichert. Zudem fehlt Sean Erten an diesem Wochenende aus beruflichen Gründen.

Nicht zuletzt verfolgen die Grün-Weißen ein kurzfristiges Ziel. „Wir haben in den letzten drei bis vier Wochen eine gute Entwicklung genommen“, stellt Albersinger klar. Die wolle man auch in Dachau fortführen. „Natürlich möchten wir ehrgeizig rein gehen und die Partie für uns gestalten.“ Auch um vielleicht eines zu erreichen: ein knappes Spiel für sich zu entscheiden. Oder besser gesagt: Sich endlich für den Aufwand über 90 Minuten zu belohnen.

Zum Spiel

Samstag, 15 Uhr, Sepp-Helfer-Stadion Dachau.

Es fehlen: Drum, Erten, Lechner, Mehring.

Schiedsrichter: Philipp Spateneder.