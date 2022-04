Eine herbe Enttäuschung: TuS Holzkirchen II verliert 0:4 in Polling

Unter Bedrängnis: Drilon Shukaj wird gleich von zwei Pollingern attackiert. © Roland Halmel

Der TuS Holzkirchen II hat die gute Form der vergangenen Wochen nicht konservieren können und mit 0:4 beim SV Polling verloren.

Holzkirchen – Irgendwie passte der Auftritt am Sonntag so gar nicht ins Bild. Schließlich zeigte der TuS Holzkirchen II zuletzt mit vier Punkten aus zwei Partien durchaus ansprechende Leistungen. Beim Kellerduell in Polling konnten die TuS-Kicker diesen positiven Trend jedoch nicht fortsetzen. Mit 0:4 gingen die Grün-Weißen regelrecht unter. „Es ist eine Enttäuschung auf der ganzen Linie“, ärgert sich TuS-Coach Kemal Kilic.

Dabei spielte die TuS-Reserve zumindest anfangs noch gefällig. „Aber Polling hat uns wirklich den Schneid abgekauft“, meint Kilic. „Die haben um Leben und Tod gekämpft.“ Rein nüchtern betrachtet gelang es den Pollingern allerdings die zahlreichen Abspielfehler in der Holzkirchner Vorwärtsbewegung eiskalt zu nutzen und zu bestrafen. Beispiel eins: In der 17. Minute verloren die Holzkirchner die Kugel, Polling schaltete blitzschnell um, ehe Philipp Seligmann in die Mitte gab. Seine verunglückte Flanke landete im langen Eck und damit im Tor – die 1:0-Führung für die Hausherren.

Kilic versteht Auftritt nicht

Anschließend versuchten die Grün-Weißen, prompt zurückzuschlagen, doch ohne Erfolg: Zuerst scheiterte Felix Feurer am gegnerischen Torhüter, den Abpraller setzte Andreas Bauer über die Querlatte. Gleichzeitig wohl die beste Chance für die Holzkirchner. Auf der Gegenseite dagegen das gleiche Bild: Pollings bärenstarker Seligmann zirkelte unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff einen Freistoß zur 2:0-Pausenführung ins Netz. „Wir hätten vor dieser Situation den Ball einige Male klären können“, moniert Kilic.

Je länger die Partie dauerte, desto mehr zeigte sich, dass die Holzkirchner an diesem Sonntag schlichtweg nicht bereit waren. „Wir haben einfach nicht gut dagegen gehalten“, sagt Kilic. „Das kann ich nicht verstehen.“ Zwar hatten sowohl Feurer als auch der eingewechselte Furkan Yavuz noch einmal die Chance zum Anschluss, doch spätestens Pollings dritter Treffer in Person von Maximilian Hensel eine Viertelstunde vor dem Ende sorgte für die Vorentscheidung. In der Nachspielzeit setzte Pollings Maximilian Baumgartner mit dem Tor zum 4:0 für den Schlusspunkt und löste lange Gesichter bei den Holzkirchnern aus. meh

SV Polling – TuS Holzkirchen II 4:0 (2:0)

TuS Holzkirchen II: Dieterich - Glatz (75. Feldbrach), Krepek, Eichner, Rizzo (43. Höger/83. Hummelsberger) - Shukaj, Mayer (56. Sule), Ferraro, A. Bauer, Boubacar (46. Yavuz) - Feurer.

Tore: 1:0/2:0 Seligmann (17./45.), 3:0 Hensel (75.), 4:0 Baumgartner (90.).

Gelbe Karten: Hensel - Mayer, Feldbrach.

Schiedsrichter: Julian Spies.

Zuschauer: 150.